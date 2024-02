Onde ver 'Avatar: O Último Mestre do Ar', inspirada em animação de sucesso

São Paulo

Aang tem apenas 12 anos quando descobre ser o próximo Avatar, o mestre que vai restaurar o equilíbrio entre os quatro elementos —água, terra, fogo e ar— e suas respectivas nações. O mundo está em guerra desde que a Nação do Fogo resolveu dizimar os Nômades do Ar.

Cena da série 'Avatar: O Último Mestre do Ar', da Netflix - Robert Falconer/Divulgação

A série "Avatar: O Último Mestre do Ar" é inspirada na popular animação "Avatar: A Lenda de Aang", que teve três temporadas no canal Nickelodeon, com 61 episódios.

Netflix, 10 anos

BlackBerry

É a ascensão e a queda do primeiro smartphone do mundo. A tecnologia criada por dois amigos canadenses, Mike Lazaridis e Douglas Fregin, transformou totalmente a forma como as pessoas se comunicavam a partir de meados dos anos 1990, deixando celebridades, políticos e empresários viciados em seus aparelhos.

Prime Video, 14 anos

A Última Música

Ronnie tem 17 anos e raiva dos pais divorciados. Um dia sua mãe o decide enviar para passar o verão com o pai, que mora numa cidade praiana. Lá ela encontra alguém que, além de bom músico e professor, é um pai verdadeiro. Com Greg Kinnear, Liam Hemsworth e Miley Cyrus.

Globo, 15h25, 10 anos

Aventura em Foco – Pelas Lentes de Marco Terranova

O fotojornalista Marco Terranova viaja até a Ilha do Cardoso, no litoral sul de São Paulo, e registra a natureza local em imagens que relaxam os olhos.

Canal Off, 20h, livre

O Rio de Janeiro de Ho Chi Minh

O neto de um marinheiro sobrevivente da Rebelião da Chibata tenta transformar em documentário a história que ouviu do avô, que era amigo do vietnamita Ho Chi Minh e o trouxe para visitar o Rio de Janeiro. Era o começo do século 20 e a amizade dos dois mudou a história.

Canal Brasil, 20h30, 14 anos

O Amor Mandou Mensagem

Quando você pensa que tudo está perdido, o amor bate na sua porta —pelo telefone. Mira começa a enviar mensagens ao número de celular de seu noivo morto, sem imaginar que alguém está recebendo do outro lado. Com Priyanka Chopra e Sam Heughan.

HBO, 0h05, 12 anos