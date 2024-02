Onde ver 'Baby Bandito', que recria o maior assalto da história do Chile

São Paulo

Em 2014, um bando de ladrões inexperientes, liderado por um skatista que queria impressionar sua namorada, cometeu o maior assalto da história do Chile. A quadrilha publicava posts reveladores nas redes sociais, e eles foram perseguidos tanto pela polícia como por mafiosos.

Cena da minissérie 'Baby Bandito', da Netflix - Divulgação

Este caso real serve de base para "Baby Bandito", minissérie chilena em oito episódios.

Netflix, 16 anos

O Reino: Como os Fungos Fizeram o Nosso Mundo

Eles estão em toda parte e são fundamentais para qualquer ecossistema, mas geralmente só reparamos nos fungos quando eles causam problemas de saúde. O documentário de Annamaria Talas e Simon Nasht revela como estes seres, que não são animais nem plantas, ajudam a manter a vida na Terra.

Aquarius, livre

Carnaval Atlântida

Nesta chanchada de 1952, um produtor brasileiro pretende filmar um épico sobre Helena de Troia. O problema é que sua equipe prefere fazer uma comédia musical para o Carnaval. Com Oscarito, Grande Otelo e José Lewgoy.

Canal Brasil, 18h30, 10 anos

Megapix Vai Para a China

Antecipando o Ano-Novo chinês, que começa no sábado, o canal exibe longas americanos que se passam na China: "A Múmia: Tumba do Imperador Dragão" (19h, 12 anos), com Brendan Fraser; "A Grande Muralha" (21h, 12 anos), com Matt Damon; e "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite" (22h55, 14 anos).

Megapix, a partir de 19h

De Pés Descalços

A Studio 3 Cia. de Dança homenageia a bailarina Marilena Ansaldi (1934-2021) com um espetáculo dirigido por José Possi Neto e Anselmo Zolla. Participação especial da atriz Christiane Torloni.

Arte1, 21h30, livre

Drácula

Bela Lugosi encarna o mais célebre dos vampiros neste clássico em preto-e-branco de 1931.

Telecine Cult, 22h, 12 anos

O Escândalo

Atração da faixa Cine BBB, o filme sobre assédio sexual no canal Fox News é estrelado por Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie.

Globo, 23h15, 16 anos