Onde ver 'Conspiração Americana', sobre história de grupo de espionagem

São Paulo

Em agosto de 1991, o jornalista Danny Casolaro foi encontrado morto na banheira de um hotel. Com cortes nos pulsos, o médico legista considerou se tratar de um suicídio, mas a família e os amigos rejeitaram essa conclusão, porque Casolaro estava investigando a Octopus, uma organização secreta ligada ao roubo de um software usado para espionagem governamental, assassinatos não resolvidos e alguns dos maiores escândalos políticos do século 20.

Divulgação da série 'Conspiração Americana' - Divulgação

A série "Conspiração Americana: Os Crimes da Octopus" acompanha o caso.

Netflix, 16 anos

O Jogo da Espionagem

Harris é um oficial da CIA trabalhando em missões que detêm e realocam estrangeiros para interrogatórios. Mas uma mudança política em Washington transforma seus aliados em inimigos e Harris se torna o bode expiatório de um interrogatório que dá errado.

Prime Video, 14 anos

Terapia Alternativa

Comédia dramática produzida na Argentina sobre uma psicóloga de casais famosa por usar métodos não ortodoxos. Selva, a terapeuta, ganha novos pacientes e lida com suas próprias inseguranças.

Star+, 16 anos

Mamonas Assassinas – O Legado

O grupo que interpretou os Mamonas no filme biográfico toca os hits da banda nos estúdios de rádio Transamérica. Com Ruy Brissac na voz, Beto Hinoto na guitarra, Nelson Bonfim no teclado, Willian Falanque na bateria e Lucas Theis no baixo.

YouTube da Rádio Transamérica, a partir de 16h, livre

Dois Filhos de Francisco

A trajetória dos irmãos Zezé Di Camargo e Luciano contada a partir de um sonho do pai, o trabalhador rural Francisco Camargo, que é apaixonado por música e quer transformá-los numa dupla sertaneja.

Canal Brasil, 16h55, livre

Giro Econômico - Economia da Solidão

O grande número de brasileiros vivendo sozinhos, em microapartamentos, movimenta um mercado de produtos e serviços personalizados. Esta tendência é chamada de economia da solidão e será analisada na edição.

TV Cultura, 23h, livre