Onde ver 'O Marinheiro das Montanhas', filme de Karim Aïnouz na Argélia

O premiado cineasta cearense Karim Aïnouz revisita suas origens em "O Marinheiro das Montanhas", cruzando o Mediterrâneo em direção à Argélia, terra natal de seu pai e que ele não conhecia.

Cena do documentário 'Marinheiro das Montanhas', de Karim Aïnouz - Divulgação

Narrado em primeira pessoa como diário de viagem, o filme de Aïnouz fala sobre a história de amor dos pais do diretor, a guerra pela independência do país e os contrastes entre Cabília, região montanhosa no norte da Argélia, e Fortaleza, onde nasceu.

Canal Brasil, 20h30, e Globoplay, 12 anos

12 Moedas

Uma constatação curiosa —o Brasil, apesar de ser um país jovem, já teve 12 diferentes moedas. Este é o mote para o diretor Renato Rossi investigar a causa dessas mudanças e como elas afetaram a economia e a sociedade brasileiras.

HBO Family, 18h30, livre

Meninas Malvadas

As difíceis relações sociais na época do colégio, especialmente entre garotas, é o tema da comédia criada por Tina Fey que estreou há 20 anos, teve sequência para a TV em 2011, virou musical da Broadway em 2017 e ganhou versão musical no cinema neste ano. Este é o original, com Lindsay Lohan, Rachel McAdams e Amanda Seyfried no elenco.

Telecine Touch, 20h15, 12 anos

Evidências Digitais de um Assassinato

Série documental explica como a tecnologia tem ajudado investigadores a solucionar crimes. Com dados obtidos em celulares, aparelhos GPS, aplicativos, redes sociais, relógios inteligentes e a internet, a perícia digital só é possível nos dias de hoje.

A&E, 21h50, 14 anos

Sem Saída – Cine Record Especial

Um jovem encontra uma foto sua em um site de pessoas desaparecidas. Sai em busca de sua identidade e sua vida muda completamente. Elenco com Taylor Lautner, Lily Collins e Sigourney Weaver.

TV Record, 22h45, 14 anos

Provoca

Marcelo Tas conversa com o professor Rodrigo Hübner Mendes, que é tetraplégico há cerca de 30 anos. Sempre rodando em sua cadeira, Mendes transforma vidas e mostra o que é resiliência na prática.

TV Cultura, 22h, livre