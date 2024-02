Onde assistir a ‘Um Dia’, minissérie baseada em best-seller que já ganhou filme

São Paulo

Os jovens Emma e Dexter se conhecem numa festa de formatura em 1989. A conexão entre eles é imediata, mas o romance não segue adiante. No entanto, um não se esquece do outro, e eles se reencontram várias vezes ao longo dos próximo 20 anos.

Ambika Mod e Leo Woodall em cena de 'Um Dia', da Netflix - Teddy Cavendish/Divulgação

"Um Dia", o best-seller de David Nicholls, já havia rendido um filme em 2011, estrelado por Anne Hathaway, e agora serve de inspiração para esta minissérie. Cada um dos 14 episódios mostra o casal num dia específico, 15 de julho, em anos diferentes.

Netflix, 16 anos

Sibyl

Antes de "Anatomia de uma Queda", a diretora Justine Triet e a atriz Sandra Hüller já haviam trabalhado juntas nesta comédia, em que uma psicoterapeuta adapta a vida de uma paciente para um romance. Virginie Efira e Gaspard Ulliel também estão no elenco.

Mubi, 16 anos

Cidades e Soluções

O programa com André Trigueiro estreia em novo dia e horário. Desta vez, perguntando se é possível realizar um Carnaval sustentável. O reaproveitamento de fantasias no Rio de Janeiro e a conscientização ambiental do bloco Galo da Madrugada, do Recife, mostram que sim.

GloboNews, 21h30, livre

Em Algum Lugar do Queens

Um casal de origem italiana leva uma vida tranquila no distrito nova-iorquino do Queens. Mas, quando o filho adolescente deles se destaca no time de basquete do colégio e traz uma namorada para casa, as coisas se complicam. Comédia com Ray Romano e Laurie Metcalf.

HBO, 22h, 14 anos

Mussum, O Filmis

O filme de Silvio Guindane revê a trajetória de Antonio Carlos Bernardes. Integrante do grupo musical Originais do Samba e da trupe cômica Os Trapalhões, ele se tornou um dos comediantes mais populares do país sob o pseudônimo de Mussum. Ailton Graça está impressionante no papel.

Telecine Premium, 22h, 12 anos

O Grande Truque

Hugh Jackman e Christian Bale vivem mágicos rivais na Londres do século 19, neste filme de Christopher Nolan.

SBT, 22h15, 14 anos