Oscar terá Billie Eilish e Ryan Gosling cantando músicas do filme 'Barbie'; veja lista

Os artistas Billie Eilish e seu irmão Finneas, Becky G, Jon Batiste vão se apresentar no Oscar deste ano, cuja cerimônia ocorre em 10 de março.

A lista de shows tem ainda o ator Ryan Gosling, e uma performance do artista Scott George com cantores do povo indígena osage, que sobem ao palco para cantar uma música do filme "Assassinos da Lua das Flores".

Billie Eilish e Finneas O'Connell - Mario Anzuoni/Reuters

Eilish vai cantar "What Was I Made For?", da trilha sonora de "Barbie", faixa com a qual ela ganhou o Grammy de canção do ano no início do mês. A cantora de 22 anos já ganhou uma estatueta do Oscar em 2022 por "No Time do Die", música tirada do longa-metragem "007 - Sem Tempo para Morrer".

O filme da boneca aparece outra vez no palco com a performance de Gosling, que entoa "I'm Just Ken", hino de autoaceitação do seu personagem no filme, o boneco Ken. O ator concorre também na categoria de ator coadjuvante.

O jazzista Batiste, por sua vez, vai apresentar a canção "It Never Went Away", tirada de "American Symphony", documentário da Netflix que conta um ano de vida do músico. A cantora Becky G sobe ao palco para apresentar "The Fire Inside", do filme "Flamin' Hot", escrita por Diane Warren.