Petrobras anuncia investimento de R$ 250 milhões no setor cultural

A Petrobras investirá R$ 250 milhões na área cultural por meio da Seleção Petrobras Cultural-Novos Eixos. O edital foi lançado nesta sexta-feira (23) no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro com a presença do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Segundo a estatal, é o maior investimento em cultura da história da empresa.

"É gratificante ver que a Petrobras não voltou apenas a produzir e refinar mais petróleo, a ser referência em energia elétrica, eólica e outras formas sustentáveis. A Petrobras voltou a investir numa energia revolucionária: a cultura", disse o presidente Lula durante o evento.

Presidente Lula e Margareth Menezes, ministra da Cultura - Pablo Porciúncula/ AFP

"Estamos aqui hoje para ratificar que faz parte, sim, dos interesses de uma empresa desse porte fomentar a cultura nacional como um valor para a sociedade brasileira."

A ministra Margareth Menezes fez coro a essa avaliação. "A cultura é um ativo de possibilidades de novas descobertas aos cidadãos e que gera emancipação, emprego e renda. No retorno da parceria entre Petrobras e Ministério da Cultura, temos a missão de qualificar políticas culturais, acolhendo as manifestações de Norte a Sul do Brasil, de forma inclusiva, e levando o acesso à cultura a todo território nacional."

Um dos objetivos do programa é estimular a diversidade regional. Por isso, a iniciativa atribuirá uma pontuação a mais a projetos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O setor cultural dessas áreas recebe um volume menor de patrocínio. Os recursos da Lei Rouanet, por exemplo, estão concentrados no Sul e no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Além disso, 25% das vagas do programa são reservadas a projetos propostos por grupos que foram marginalizados ou que tenham como tema essas populações, como mulheres, pessoas negras e indígenas.

As inscrições devem ser realizadas no site https://petrobras.com.br/cultural/selecoes-publicas-culturais até o dia 8 de abril.