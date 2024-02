Presidente do BID fala da atuação do Brasil na crise climática no Roda Viva

São Paulo

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vai disponibilizar US$ 150 bilhões para o financiamento climático na América Latina e Caribe ao longo dos próximos dez anos. Qual o papel do Brasil nesse cenário?

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfajn - Susana Vera/REUTERS

Para responder esta e outras perguntas, Ilan Goldfajn, primeiro presidente brasileiro da instituição, estará no centro da roda. Apresentação da jornalista Vera Magalhães.

TV Cultura, 22h, livre

Alexander Ekman: Hammer

O jovem e premiado coreógrafo sueco, que está no repertório do Balé da Cidade de São Paulo, apresenta uma obra inspirada no movimento hippie. Em dois atos, uma comunidade alegre e altruísta evolui para a era moderna se isolando em bolhas solitárias.

Film & Arts,12h40, livre

Sem Censura

O programa volta ao ar agora sob o comando da apresentadora Cissa Guimarães. A atração ganha novos quadros, novas atrações musicais e novos debatedores, como a comediante Dadá Coelho, o cineasta Rodrigo França e a jornalista Fabiane Pereira.

TV Brasil, 16h, e YouTube, livre

Papo de Cozinha

A chef Vivian Araújo comanda o novo programa de culinária e entrevistas, recebendo, na estreia, o comediante Patrick Maia para preparar um cardápio escolhido por ele.

Sabor & Arte, 18h, livre

Millennium: Os Homens Que Não Amavam as Mulheres

O jornalista Mikael Blomkvist investiga o desaparecimento de uma jovem 36 anos atrás com a ajuda da hacker punk Lisbeth Salander. Dirigida por David Fincher, esta é a adaptação americana do romance policial do sueco Stieg Larsson, que rendeu uma série de livros, e tem Rooney Mara e Daniel Craig no elenco.

A&E, 22h40 16 anos

Atração Perigosa

O segundo longa-metragem dirigido e estrelado por Ben Affleck é um thriller frenético. O astro interpreta o líder de uma gangue que se apaixona pela gerente de um banco que roubou. O romance cresce, ele quer largar a vida de criminoso, mas acaba pondo a vida dela em risco.

HBO Extreme, 00h10, 16 anos