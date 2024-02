'Priscilla', cinebiografia sobre a mulher de Elvis Presley, estreia na Mubi

São Paulo

Um retrato comovente do romance complicado entre Elvis e Priscilla Presley é mostrado em "Priscilla", filme escrito e dirigido por Sofia Coppola, que foi fiel às memórias do livro "Elvis e Eu", da própria Priscilla.

Cena do filme "Priscilla", de Sofia Coppola - Divulgação

Estrelando Cailee Spaeny, vencedora do prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza, e Jacob Elordi.

Mubi, 16 anos

O Astronauta

Após seis meses sozinho no espaço, o astronauta tcheco Jakub Prochazka percebe que seu casamento pode não sobreviver ao tempo. Sua mulher, Lenka, quer se separar. Cada vez mais inquieto com a situação, Jakub encontra uma criatura escondida em sua nave, que o ajuda a sair do isolamento e a entender os problemas de seu relacionamento. Filme dirigido por Johan Renck, com Adam Sandler, em raro papel dramático, Carey Mulligan, Isabella Rossellini e Kunal Nayyar.

Netflix, 14 anos

As Five

As cinco amigas, que se conheceram por acaso na época da escola, continuam juntas. Suas relações profissionais e pessoais agora se misturam e uma ajuda a outra a enfrentar os dilemas da vida adulta. Terceira e última temporada da série criada por Cao Hamburger como derivada de "Malhação: Viva a Diferença".

Globoplay, 16 anos

Arquivos Alienígenas Reabertos

A série reúne um time de especialistas —um psicólogo, um físico, um jornalista e um militar— para fazer uma análise forense dos principais encontros alienígenas dos últimos 75 anos, revelando o que é fato e o que é ficção. O primeiro episódio mostra um conjunto de óvnis que sobrevoaram Washington em 1952.

History, 22h10, 10 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, é o entrevistado. Um dos poucos brasileiros a se empenhar na defesa de Julian Assange, do Wikileaks, que corre o risco de ser extraditado do Reino Unido para os Estados Unidos e mofar na prisão, Janine Ribeiro quer que o Brasil lhe conceda asilo.

GloboNews, 22h45, livre