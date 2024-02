Ryan Gosling, de 'Barbie', se apresentará no Oscar com 'I'm Just Ken'

São Paulo

O ator Ryan Gosling, que estrelou o filme "Barbie", irá se apresentar na cerimônia do Oscar. Ele cantará "I'm Just Ken", música presente no longa de Greta Gerwig e que foi indicada a melhor canção original na premiação, que acontecerá no dia 10 de março.

A informação é da revista Variety. No início de fevereiro, Gosling afirmou ao veículo que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que realiza a premiação, ainda não o havia convidado para se apresentar.

O ator Ryan Gosling interpreta a personagem Ken no filme 'Barbie' - Divulgação

"Pode ser um risco muito grande para mim", disse Gosling, que concorre ao Oscar de melhor ator por seu trabalho como Ken. "Não sei como isso funcionaria. Mas estou aberto."

Além de "I'm Just Ken", "Barbie" concorre com "What Was I Made For?", de Billie Eilish, na categoria de melhor canção original.

"Barbie", campeão das bilheterias do ano passado, ficou com 8 indicações no Oscar. O filme da boneca loira, aliás, surpreendeu pela falta de indicação para Margot Robbie, em atriz, e para Greta Gerwig, em direção. Por outro lado, America Ferrera apareceu de surpresa na seleção de atriz coadjuvante.