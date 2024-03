Como chegar, o que comer e como comprar ingressos do Lollapalooza, com Blink-182

São Paulo

A 11ª edição do Lollapalloza começa na sexta-feira (22), com shows de Blink-182, Kings of Leon, Sza, Sam Smith e Titãs entre suas dezenas de atrações. Veja o que você precisa saber para se preparar para o festival, que vai ocupar o Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo .

Mark Hoppus, da banda Blink-182, durante show no Madison Square Garden, em Nova Iorque - Getty Images via AFP

Como comprar ingressos

Ainda há bilhetes disponíveis para os três dias de evento. Eles são vendidos por meio do site Ticketmaster e custam a partir de R$ 1.000, com meia-entrada por R$ 500.

Pela primeira vez o Lollapalooza contará com transporte público 24h durante todo o evento. Veja como chegar de trem expresso, metrô e transfers oficiais. Também é possível utilizar transportes de aplicativo, mas a organização orienta que haverá bloqueios próximo ao Autódromo de Interlagos, o que pode dificultar a chegada de carros.

Metrô e ViaMobilidade

Todas as linhas de metrô vão funcionar normalmente entre 4h40 e meia-noite. A estação Autódromo, da linha 9, ficará aberta para embarque 24h, enquanto as linhas 4 (amarela), 5 (lilás), 8 (diamante) e 9 (esmeralda) ficarão abertas para desembarque e baldeação.

Trem expresso

A linha 9 terá trens exclusivos para o festival, com ida e volta para estações específicas, em horários pré-determinados, com tempo de viagem reduzido. Os bilhetes devem ser adquiridos por R$ 30 por meio do site da ViaMobilidade.

Lolla Express

O transporte oficial do evento terá saídas a cada 20 minutos, entre 9h e 16h, e pode ser adquirido no site oficial por R$ 30 ou R$ 35, dependendo do ponto de embarque. São quatro opções:

Barra Funda (rua Aloysio Biondi s/nº – Barra Funda), em percurso de h;

Al. Casa Branca no cruzamento com a pça. Alexandre de Gusmão, próximo à av. Paulista, em percurso de 40min;

Méqui Panamby (av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16.741 - Jardim Fonte do Morumbi), em percurso de 30min;

Conceição (avenida engenheiro Armando de Arruda Pereira, 919, em tempo de percurso de 40min.

Lolla Transfer

A modalidade conta com um ônibus executivo que desembarca dentro do Autódromo de Interlagos. O embarque acontece a cada meia hora, entre 10h e 16h45. É possível embarcar no hotel Hilton do Morumbi, no hotel Transamérica de Higienópolis e no hotel E-Suites de Congonhas. A passagem pode ser adquirida no site oficial por R$ 130, valor que contempla ida e volta.

O que comer no Lollapalooza

Sanduíches, hambúrgueres, pizzas e demais snaks serão vendidos por todo o Autódromo de Interlagos. A lista completa de opções e preços não foram divulgados pela organização do evento, mas estarão à venda produtos da Sadia, Hellmann’s, McDonald’s, Kibon, Bold, Club Social e Nuu.

Haverá ainda o Chefstage, com restaurantes que oferecerem pratos mais elaborados, com opções veganas e vegetarianas. Participam do espaço o Chimi, Juanito’s, Bráz Elettrica, Nash, Fôrno, LosDos, Açougue Vegano, We Coffee, Cão Véio, MG74, OakBerry e Sadia by Mohammed.

Para beber, haverá Coca-Cola, Budweiser, gin Tanqueray, whisky Johnnie Walker e Mike’s.

Água

É permitido levar garrafas plásticas com água —desde que elas não sejam rígidas e estejam sem tampa. Os seguranças podem remover as tampas de quem burlar a regra tanto na entrada do autódromo quanto dentro dele. Outras bebidas, como suco, refrigerante ou cerveja, não podem ser levados.

O que posso levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

O que não pode levar