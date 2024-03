Livro mostra como Gal Costa liderou e mudou a música da tropicália nos anos 1960

São Paulo

A Garota FM Books lança na próxima sexta, no Dia da Mulher, o livro "A Todo Vapor: O Tropicalismo Segundo Gal Costa".

A publicação de Taissa Maia discute a participação de Gal na tropicália.

A cantora Gal Costa - instagram

A obra vem da dissertação de mestrado da autora e revisa a vida da cantora para entender sua importância no movimento que reformulou a música brasileira nos anos 1960.

A publicação será lançada em evento na Livraria da Travessa do bairro de Pinheiros, em São Paulo, com sessão de autógrafos. Maia também debate o livro com Dandara Ferreira, diretora do filme "Meu Nome É Gal". O evento começa às 19h do dia 8 de março.