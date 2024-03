Madonna ainda não assinou contrato para show, mesmo confirmando vinda ao Brasil

São Paulo

Apesar de ter confirmado nesta quinta-feira a sua vinda ao Brasil, Madonna ainda não assinou o contrato com o banco Itaú, que a contratou, para fazer o show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que é alvo de especulação nas redes sociais há cerca de um mês.

Segundo pessoas próximas às negociações ouvidas pela Folha, o show vai mesmo acontecer, provavelmente no dia 4 de maio, mas o contrato ainda não foi celebrado. A expectativa é de que os empresários o assinem nesta quinta-feira.

A cantora Madonna em show da 'Celebration Tour' - Kevin Mazur/WireImage para Live Nation/Handout via Reuters

O vídeo que o Itaú divulgou em suas redes sociais, em que Madonna diz "Brasil, estou chegando", já havia sido produzido, mas sua divulgação estava condicionada ao avanço das negociações.

Uma página exclusiva para tratar do anúncio foi criada dentro do site da instituição financeira. "É oficial. Ela vem", diz o aviso aos clientes.

Desde o começo do mês, a vinda da americana com sua turnê de comemoração de 40 anos de carreira, "The Celebration Tour", é especulada nas redes sociais. A apresentação repassa seus 40 anos de música com os maiores hits.