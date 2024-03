Madonna confirma vinda ao Brasil em breve em meio a rumores de show; veja vídeo

São Paulo

Após dias de especulação, Madonna confirmou sua vinda ao Brasil, embora não tenha afirmado que fará shows no país. A notícia da vinda acontece em meio a uma série de rumores de que a cantora se apresentaria na praia de Copacabana.

A cantora Madonna em show da "The Celebration Tour" - Ricardo Gomes/Divulgação

Em vídeo publicado nesta quinta-feira (21), Madonna diz simplesmente: "Brasil, estou chegando". As imagens foram divulgadas nas redes sociais do banco Itaú, que contratou a cantora para estrelar sua última campanha de marketing.

Uma página exclusiva para falar do anúncio foi criada dentro do site da instituição financeira. "É oficial. Ela vem", é o que se lê ao entrar no endereço. Há ainda a sugestão de novidades exclusivas para os clientes do Itaú, logo acima de um botão que direciona o usuário para uma página de abertura de conta.

Ao som das batidas de "Vogue", um de seus maiores hits, Madonna aparece no vídeo com vestido e luvas pretos, adornada por camadas de colares de pérolas e brincos de crucifixo.

Desde o começo do mês, a vinda da americana com sua turnê de comemoração da carreira, "The Celebration Tour", é ventilada nas redes sociais. O suposto show, gratuito, aconteceria em maio na praia de Copacabana, bancado pelo Itaú.

Madonna já esteve no Brasil para shows em 1993, 2008 e 2012, com as turnês "The Girlie Show", "Sticky & Sweet" e "MDNA Tour", respectivamente.

Os rumores sobre mais uma vinda ao Brasil fizeram os preços de hotéis no Rio de Janeiro dispararem na semana do dia 4 de maio, data em que o suposto show aconteceria.

Um bom exemplo da disparada de preços é o hotel Royal Rio Palace, um quatro estrelas que fica a 500 metros do Copacabana Palace, onde a cantora supostamente ficará hospedada. Em dias normais, uma diária por lá varia entre R$ 430 e R$ 700. Mas para o sábado, 4 de maio, o quarto mais barato disponível já custa R$ 1.600.