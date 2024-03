Manifestante ambiental interrompe espetáculo com Jeremy Strong na Broadway

São Paulo

Um ativista contra a mudança climática do grupo Extinction Rebellion interrompeu nesta quinta (14) uma apresentação da peça "An Enemy of The People", na Broadway.

Ele gritava "nenhum teatro em um planeta morto" enquanto era tirado do local por seguranças e pelo ator Michael Imperioli, caracterizado como o seu personagem na peça.

Michael Imperioli (esquerda) e Jeremy Strong em entrevista coletiva da peça 'An Enemy of the People', em Nova York - Theo Wargo - 15.nov.23/Getty Images via AFP

Algumas pessoas da plateia achavam que a interrupção fazia parte do espetáculo, já que os atores haviam convidado o público para o palco em uma cena anterior.

A peça de 1882, estrelada por Jeremy Strong —da série "Succession"—, Imperioli e Victoria Pedretti, acompanha Strong no papel de Thomas Stockmann, um oficial médico que ameaça expor bactérias nocivas encontradas no spa de uma cidade, mas que acaba se tornando inimigo dos moradores locais.

Strong também permaneceu no personagem, mas aparentemente não interagiu com os manifestantes.