O que críticos da Folha opinaram sobre filmes indicados ao Oscar

São Paulo

Selecionamos as críticas publicadas na Folha que analisam, explicam e recomendam (ou não) os 10 indicados para a premiação de melhor filme.

Com 747 minutos –pouco mais de 12 horas– você consegue assistir aos indicados à principal categoria do Oscar que estão disponíveis no streaming.



Quais são eles? "Barbie", "Assassinos da Lua das Flores", "Maestro", "Oppenheimer" e "Ficção Americana".



Saia de casa: "Zona de Interesse", "Anatomia de uma Queda", ‘Vidas Passadas", ‘Os Rejeitados" e "Pobres Criaturas" estão em cartaz nos cinemas.

"Barbie"

★ ★ ★ - Divulgação

Coroa uma tendência que ganhou força nos últimos anos, com cada vez mais estúdios pondo histórias sobre brinquedos na linha de produção. A atriz Margot Robbie, que dá vida à boneca, diz que filme faz adultos virarem crianças e "é o que o mundo precisa".



Onde assistir? Disponível no Max.



Quem viu…

…diz que Barbie se aproveita da ironia para vender um feminismo plastificado. (Por Bárbara Blum, repórter do Todas)

"Oppenheimer"

★ ★ - Divulgação

Reconta a vida do físico e de seu maior legado. Mas o épico de três horas de duração é um dos filmes mais intimistas da carreira de Nolan. O filme foi projetado para ser assistido em Imax 70 milímetros. Porém, apenas 30 salas de cinema espalhadas por cinco países acomodam esse tipo de projeção.



Onde assistir? Só no cinema.



Quem viu…

…afirma que filme é um dos poucos exemplos em Hollywood de cinema feito para adultos, mas se perde em seu enredo fragmentado. (Por Inácio Araujo, crítico de cinema)

"Zona de Interesse"

★ ★ ★ - Divulgação

Com a filmagem a distância e em planos abertos, quase como se a câmera fosse uma espiã, o diretor Jonathan Glazer mostra o cotidiano desconfortavelmente calmo da família Höss. E protagonista da trama, Sandra Hüller, afirma que "‘Zona de Interesse’ é um aviso de que pequenas decisões equivocadas podem levar a enormes catástrofes".



Onde assistir? Só no cinema.



Quem viu…

… avalia que obra não vai além de transmitir o terror do Holocausto. (Por Inácio Araujo)

"Assassinos da Lua das Flores"

★ ★ ★ ★ ★ - Divulgação

Martin Scorsese filma uma tragédia em nível nacional, sem poupar o espectador de violência, remorso, dor e desilusão. E, como em boa parte de sua filmografia, a brutalidade física e óbvia é menor que a psicológica e subjetiva.

Onde assistir? Disponível na Apple TV+, ou para alugar no Amazon Prime Video (R$ 14,90) ou Google Play (R$ 59,90).

Quem viu…

… escreve que Scorsese desafia todo o cinema ao cruzar suspense com drama de culpa que confunde a sobrevivência dos indígenas osage com a sétima arte. (Por Inácio Araujo)

"Anatomia de uma Queda"

★ ★ ★ ★ ★ - Divulgação

Pode ser lido como a tragédia patética de um homem que sucumbe pela incapacidade crônica de criar uma narrativa consistente para sua vida, enquanto sua mulher o fagocita com seu talento afiado.

Onde assistir? Só no cinema.

Quem viu…

… diz que filme discute a verdade em tempos de cancelamento. (Por Inácio Araujo)

"Vidas Passadas"

★ ★ ★ ★ - Divulgação

Faz o espectador se questionar a toda hora, como se estivesse na pele da protagonista, também perturbada pelo turbilhão de dúvidas. O filme fala de amor, mas de um amor diferente, que vai muito além de querer ser o namorado ou namorada de alguém, e das pessoas que entram e saem das nossas vidas, diz a diretora.

Onde assistir? Só no cinema.

Quem viu…

… classifica como boa a estreia de Celine Song sobre mistérios do amor. (Por Sérgio Alpendre, crítico de cinema)

"Os Rejeitados"

★ ★ ★ - Divulgação

É uma história de Natal em que três pessoas são obrigadas a passar a época juntas em um colégio interno vazio. O filme, de Hal Ashby, rendeu a Paul Giamatti um Globo de Ouro.

Onde assistir? Só no cinema.



Quem viu…

… escreve que filme une Hal Ashby e melancolia do Natal com bom elenco. (Por Pedro Strazza, repórter da Ilustrada)

"Maestro"

★ ★ ★ ★ - Divulgação

Bradley Cooper quer mostrar ao mundo que pode conquistar o público tanto como ator quanto como diretor de filme.

Onde assistir? Disponível na Netflix.

Quem viu…

… diz que Bradley Cooper faz de 'Maestro' uma bela coleção de contradições. (Por Teté Ribeiro, jornalista)

"Pobres Criaturas"

★ ★ ★ / ★ ★ ★ ★ ★ - Divulgação

Faz uma reconstituição de época às avessas, misturando influências do steampunk e do surrealismo num banquete visual. Para além da jornada de amadurecimento da protagonista, o filme trata também de um processo de emancipação.

Onde assistir? Só no cinema.

Quem viu…

… avalia que obra com seu maneirismo sádico está longe do feminismo. (Por Lúcia Monteiro, crítica de cinema)

★ ★ ★

… e diz que filme de de Yorgos Lanthimos traz feminismo anti-'Barbie'. (Por Bruno Ghetti, jornalista e crítico de cinema)

★ ★ ★ ★ ★

"Ficção Americana"

★ ★ ★ ★ - Divulgação

Trata, em forma de comédia, da crença que os Estados Unidos criou e dissemina de que se combate o racismo pela superestrutura, ou seja, a linguagem, e rendeu a Jeffrey Wright, protagonista do filme, sua primeira indicação ao Oscar.

Onde assistir? Disponível no Amazon Prime Video.

Quem viu…

… escreve que filme com Jeffrey Wright é a grande surpresa do Oscar. (Por Inácio Araujo)