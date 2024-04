Juliette, Gil do Vigor, Tiago Leifert e Ivete Sangalo brincam de BBB em Harvard

São Paulo

Juliette e Gil do Vigor, protagonistas do Big Brother Brasil 2021, e Tiago Leifert, apresentador do reality show naquele ano, se encontraram na Universidade Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, durante uma conferência neste fim de semana.

Eles aproveitaram o encontro e simularam o jogo da discórdia do programa. A cantora Ivete Sangalo, que também estava por lá, se juntou à brincadeira.

Juliette, Tiago Leifert, Ivete Sangalo e Gil do Vigor durante conferência na Universidade Harvard, nos Estados Unidos - Reprodução/Instagram @gildovigor

"O jogo de hoje é ‘para quem você mandaria mensagem?'", brincou Leifert, após Juliette e Gil discutirem sobre quem havia mandado mensagem primeiro para o outro. "Eu vou botar Gil no paredão", disse Ivete Sangalo.

Todos deram palestras na Brazil Confererence, conhecida como a principal conferência feita pela comunidade brasileira no exterior, que começou no sábado na universidade americana. Juliette falou sobre sobre o papel como influencer digital. Gil do Vigor discursou sobre economia. Ivete, por sua vez, falou sobre sua carreira.

Seu Jorge, Jade Picon, Regina Casé, Eduardo Kobra, Karol Conká e Luciano Huck estão entre outros nomes presentes no evento.