Livro de Rebel Wilson terá trechos sobre Sacha Baron Cohen censurados

O livro de memórias de Rebel Wilson será lançado no Reino Unido com trechos censurados, que dizem respeito à experiência da atriz ao trabalhar com Sacha Baron Cohen.

A editora Harper Collins, em nota ao jornal The Guardian, afirma que todas as páginas serão publicadas, mas que a maior parte de uma delas e outros pequenos trechos no decorrer da história serão censurados com uma tarja preta e terão notas explicativas.

A atriz Rebel Wilson em evento em Cannes - Stefano Rellandini / AFP

"Essas seções são uma parte muito pequena de uma história muito maior", disse a editora.

Após a notícia, um porta-voz de Baron Cohen afirmou à revista Variety que a editora não fez a checagem de fatos deste capítulo do livro antes da publicação "e tomou a medida sensata, mas terrivelmente tardia, de excluir o texto difamatório de Rebel Wilson uma vez que teve acesso a evidências de que ele era falso".

Em um capítulo intitulado "Sacha Baron Cohen e Outros Idiotas", a atriz relata o suposto comportamento inadequado do ator durante as filmagens da comédia de ação de 2016 "Os Irmãos Grimsby". Wilson interpretou Dawn Grobham, a namorada do personagem estúpido do Baron Cohen, Nobby.

Baron Cohen negou as alegações de Wilson, respondendo que elas eram falsas e contraditas por evidências como documentos, filmagens e relatos de testemunhas presentes na produção do filme.

A edição britânica de "Rebel Rising" chega às livrarias nesta quinta-feira.