Mostra do Festival de Cannes seleciona filme brasileiro sobre os yanomami

"A Queda do Céu", documentário brasileiro dirigido por Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, foi selecionado para participar da Quinzena dos Realizadores, mostra paralela ao Festival de Cannes.

O filme gira em torno da festa reahu, ritual funerário dos yanomami que reúne parentes do morto para apagar seus rastros e conduzi-lo ao esquecimento.

Cena do documentário "A Queda do Céu", dirigido por Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha - Divulgação

É a primeira vez de Cunha no festival francês, em sua estreia como diretora. Rocha, por outro lado, disputou a Palma de Ouro de melhor curta-metragem há duas décadas, por "Quimera". Em 2016, recebeu o Olho de Ouro de melhor documentário por "Cinema Novo", seu sétimo longa.

"A Queda do Céu" dialoga com o livro homônimo de Davi Kopenawa, xamã yanomami, e Bruce Albert, antropólogo francês. A obra traz reflexões do xamã em relação ao contato com o homem branco, que considera predatório.

"É bonito pensar que o filme irá nascer na França, terra de Bruce Albert, e que em breve estará também circulando na terra indígena yanomami", afirmou Cunha em comunicado enviado à imprensa.

A Quinzena dos Realizadores está em sua 56ª edição e, neste Festival de Cannes, exibirá 21 longas-metragens e oito curtas. O evento francês acontece entre os dias 14 e 25 do mês que vem.