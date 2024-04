São Paulo e Nova York | The New York Times

A estrela do futebol americano O.J. Simpson, muito conhecido pelo julgamento da morte de sua ex-mulher, morreu nesta quarta-feira (10), aos 76 anos, em Las Vegas. Ele estava tratando um câncer, e a morte foi confirmada por sua família nas redes sociais.

O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson em 1976 - Robert Walker/The New York Times

"No dia 10 de abril, nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o câncer. Ele estava cercado por seus filhos e netos. Durante este período de transição, a família dele pede respeito a seus desejos de privacidade", diz a nota publicada pela família do ex-atleta nas redes sociais.

Considerado uma lenda da NFL, ou National Football League, a principal liga de futebol americano, Simpson se destacou no esporte antes de fazer diversos filmes, propagandas e aparições na televisão. Mas ele ficou marcado pelo julgamento do assassinato de sua ex-mulher e um amigo dela, em 1995, que parou os Estados Unidos e foi noticiado em todo o mundo.

O caso infame, que refletiu um espelho rachado dos Estados Unidos negro e branco, absolveu Simpson, mas arruinou sua vida. Em 1997, uma ação civil movida pelas famílias das vítimas o considerou responsável pelas mortes de Nicole Brown Simpson e Ronald L. Goldman, e ordenou que ele pagasse US$ 33,5 milhões em danos. Ele pagou pouco da dívida, mudou-se para a Flórida e lutou para reconstruir sua vida, criar seus filhos e ficar longe de problemas.

Em 2006, vendeu um livro, "If I Did It" —"se eu tivesse feito isso"—, e deu uma entrevista de TV, dando um relato "hipotético" dos assassinatos que ele sempre negou ter cometido. Um clamor público encerrou ambos os projetos, mas a família de Goldman adquiriu os direitos do livro, acrescentou material imputando culpa a Simpson e o publicou.

Em 2007, o ex-atleta foi preso depois de invadir, junto a outros homens, um quarto de hotel em Las Vegas de alguns negociantes de memorabilia esportiva. Eles levaram um tesouro de colecionáveis. Simpson alegou que os itens haviam sido roubados dele, mas a Justiça em 2008 o considerou culpado de 12 acusações —incluindo roubo à mão armada e sequestro. Foi condenado a nove a 33 anos em uma prisão estadual de Nevada. Cumpriu a pena mínima e foi solto em 2017.

Ao longo dos anos, a história de O.J. Simpson gerou uma onda de livros, filmes, estudos e debates sobre questões de justiça, relações raciais e celebridades em um país que adora seus heróis —especialmente aqueles moldados em estereótipos de ascensão social e financeira—, mas nunca se sentiu confortável com suas contradições mais profundas.

O texto está sendo atualizado