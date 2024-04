Taylor Swift bate recorde no Spotify com 300 milhões de reproduções em um dia

São Paulo

Taylor Swift continua quebrando seus próprios recordes de popularidade nas plataformas de streaming. A cantora americana acaba de bater os 300 milhões de streams em único dia, quando lançou, na sexta-feira (18), o disco "The Tortured Poets Department".

A cantora Taylor Swift, que lança o disco 'The Tortured Poets Department' - Divulgação

O anúncio foi realizado pelo Spotify, uma das principais plataformas de streaming do mundo. No topo da lista das canções mais tocadas, está "Fortnight", uma parceria dela com Post Malone. Nesse caso, a faixa desbancou "Easy On Me", sucesso de Adele, lançado há três anos.

No dia em que "The Tortured Poets Department" foi lançado, o Spotify chegou a anunciar que Taylor havia marcado 200 milhões de reproduções, número que seria rapidamente revisto —e superado. Em outubro, a cantora já havia quebrado o recorde de artista mais ouvido em único dia na plataforma, quando lançou o single "1989 (Taylor's Version)".

"The Tortured Poets Department" é o 11º álbum de estúdio da cantora. Para a surpresa dos fãs, duas horas depois do lançamento oficial, Taylor lançou a segunda parte do disco com 15 faixas adicionais, chamado "The Anthology". Ao todo, o disco ficou com 31 faixas.