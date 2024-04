Vessel do Hudson Yards, em Nova York, vai reabrir com proteções após suicídos

Nova York | The New York Times | The New York Times

Quase três anos após uma série de suicídios ter fechado o Vessel, estrutura de 45 metros de altura do complexo Hudson Yards, em Nova York, nos Estados Unidos, o espaço será reaberto este ano com novas medidas de segurança, de acordo com o desenvolvedor do projeto.

A escultura em forma de colmeia, com um labirinto de cerca de 2.500 degraus e 80 patamares, abriu em 2019, junto a grande parte do restante do Hudson Yards. Pouco depois, em fevereiro de 2020, um jovem de 19 anos, Peter DeSalvo 3, se suicidou no espaço.

Escadarias do Vessel, estrutura que interliga as torres do Hudson Yards - Vanessa Carvalho/Folhapress

Em pouco mais de um ano, outras três pessoas também se suicidaram no local, incluindo um menino de 14 anos em 2021, levando os desenvolvedores a fechar o acesso às escadas.

A atração será reaberta assim que "telas de aço do chão ao teto" forem instaladas em várias escadas, disse Kathleen Corless, porta-voz da Related Cos., a desenvolvedora do Hudson Yards. A medida preservará a "experiência única que atraiu milhões de visitantes de todo o mundo", afirmou a empresa em comunicado.

A reabertura, noticiada primeiro pelo The New York Post, ocorrerá em algum momento deste ano.

No sábado de manhã, turistas esticavam seus pescoços contra o vento frio para apreciar as vistas da obra de arte enorme e dourada. Embora ainda estivesse fechada, uma observação cuidadosa do terceiro andar mostrou uma seção inicial das próximas mudanças: uma rede preta, semelhante a uma rede de pesca.

O escalável Vessel, criado pelo designer Thomas Heatherwick e pelo Heatherwick Studio, forma o coração do projeto de US$ 25 bilhões de Hudson Yards, que foi o maior desenvolvimento privado da história americana quando foi inaugurado pela primeira vez. Mas mesmo antes de o Vessel ser concluído, críticos expressaram preocupações com a segurança.

Em 2016, uma editora associada do The Architect's Newspaper, Audrey Wachs, escreveu que "à medida que alguém sobe o Vessel, os corrimãos permanecem logo acima da altura da cintura até o topo da estrutura, mas quando você constrói alto, as pessoas vão pular".

A população local também pediu repetidamente a instalação de medidas de segurança adicionais ao longo dos anos.

Após o terceiro suicídio em 2021, o Vessel fechou por quatro meses e reabriu com segurança triplicada e uma regra proibindo subir as escadas desacompanhado. Mas os desenvolvedores se recusaram a aumentar a altura das barreiras ao longo das passarelas da escultura, contra a pressão de membros da comunidade e de um conselho comunitário local.

Dois meses depois, o menino de 14 anos morreu. Na época, um funcionário do Heatherwick Studio disse que havia projetado barreiras de segurança e expressou frustração com a resistência dos desenvolvedores em instalá-las.

Em uma entrevista por telefone no sábado, Peter DeSalvo Jr., o pai da primeira pessoa a se suicidar no local, culpou o desenvolvedor por não ouvir os avisos de especialistas ou implementar medidas de segurança após a morte de seu filho.

"Todas as mortes, incluindo a de nosso filho, poderiam ter sido evitadas se tivessem proteções adequadas", disse DeSalvo.

As cercas de malha de aço serão adicionadas a cerca de metade da área percorrível da atração, com barreiras em quatro escadas e plataformas adjacentes, disse a Related Cos. Os dois primeiros níveis permanecerão totalmente abertos, enquanto o nível superior permanecerá fechado.

Para a família DeSalvo, embora esperassem que nunca acontecesse, a reabertura do Vessel parecia inevitável.

"Eu gostaria que o Vessel tivesse sido fechado permanentemente após a morte do meu filho para planejar barreiras de segurança adequadas", disse DeSalvo.