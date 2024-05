Bella Hadid usa vestido transparente com mamilos à mostra em Cannes

São Paulo

A modelo Bella Hadid desfilou no tapete vermelho do Festival de Cannes nesta segunda-feira (20), na estreia do filme "The Apprentice", ou o aprendiz, com um vestido de frente única marrom transparente Saint Laurent.

A modelo americana Bella Hadid no Festival de Cannes - Sameer Al-Doumy/AFP

O tecido fino e justo deixou os mamilos da modelo aparecerem em mais uma passagem icônica de Hadid pelo festival.

Em 2021, ela andou pelo tapete vermelho do festival com um vestido Jean Paul Gaultier preto e branco inspirado no modelo usado por Naomi Campbell na passarela, em 2002.

Bella Hadid no Festival de Cannes em 2021 - Reinhard Krause/Reuters

No mesmo ano Hadid também desfilou pela Riviera Francesa com um modelito da Schiaparelli de decote profundo. Sobre o peito, usou um colar dourado que imitava as ramificações da estrutura pulmonar, quase como a raiz de uma árvore.

Recentemente, a modelo sofreu ameaças de morte por apoiar a Palestina em meio aos conflitos da guerra Israel-Hamas.