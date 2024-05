Anitta, Ivete e outros artistas e empresas de cultura ajudam o RS; veja lista

São Paulo

Empresas do setor e artistas se organizam para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul, que enfrenta uma catástrofe em razão das tempestades da semana passada.

Alagamento no Rio Grande do Sul - Reuters

A Mauricio de Sousa Produções e o Instituto Mauricio de Sousa compartilharam uma releitura de uma ilustração publicada em 1983, quando o Rio Grande do Sul enfrentava o mesmo problema, que mostra o personagem Cascão, conhecido por evitar a água, se molhando para ajudar vítimas da catástrofe. A imagem é utilizada para pedir doações para as comunidades atingidas pelas enchentes.

O programa Pretinho Básico, da rádio Atlântida, e o comediante Badin, o Colono organizaram a vaquinha A Maior Campanha Solidária do RS, que já coletou quase R$ 49 milhões. A campanha conta com o apoio de 36 empresas e dezenas de influenciadores, além das doações de mais de 927 mil pessoas.

A produtora Opus Entretenimento, gigante dos shows e espetáculos que nasceu no Rio Grande do Sul, recebe até quinta-feira doações de fraldas, remédios, roupas, cobertores, toalhas, produtos de higiene pessoal e de limpeza, roupas de cama e ração para animais. Os produtos arrecadados serão encaminhados na sexta-feira para o estado.

Em São Paulo, as doações estão sendo coletadas na Vibra São Paulo, no Teatro Bradesco, e no Teatro Sabesp Frei Caneca. É também é possível enviar dinheiro através de uma chave pix compartilhada no perfil da produtora.

A cantora Anitta se juntou à Central Única das Favelas, a Cufa, para enviar materiais de limpeza, higiene pessoal, roupas, calçados cobertores, alimentos não perecíveis e água para o Rio Grande do Sul. Os itens podem ser entregues à sede da Cufa, no Rio de Janeiro.

Outros artistas fizeram doações para ajudar com os danos das enchentes ou divulgaram campanhas de arrecadação. Nicolas Prattes compartilhou o comprovante de uma transferência de R$ 50 mil em seu Instagram. Maiara e Maraisa divulgaram Maior Campanha Solidária do RS, e Luísa Sonza e Ivete Sangalo, a da Cufa.

O cantor Gusttavo Lima enviou um avião com contribuições para as vítimas e arrecada doações para uma nova remessa. A família de Marilia Mendonça utilizou o perfil da cantora para divulgar uma rifa solidária.

Whinderson Nunes, Taís Araújo, Gisele Bündchen e Felipe Neto também levantam recursos para ajudar com a catástrofe.