Filme sobre Kevin Spacey terá mais dez acusações de assédio contra ator, diz site

O ator Kevin Spacey deve enfrentar mais uma leva de acusações de assédio sexual com o lançamento de um documentário produzido pelo canal britânico Channel 4. Detalhes de "Spacey Onmasked", ou Spacey desmascarado, que estreia no Reino Unido na próxima segunda-feira (6), foram adiantados pela revista Variety.

Segundo a publicação, o documentário mostra que as alegações de comportamento sexual impróprio de Spacey abrangem cinco décadas e remontam à sua adolescência.

Ator Kevin Spacey em julho de 2023 - Susannah Ireland/Reuters

A obra tem entrevistas com dez indivíduos, sendo que nove deles nunca haviam apresentado ao público suas histórias.

Spacey teria supostamente apalpado um ator durante o set de "House of Cards", e um membro da equipe do mesmo seriado teria sido removido do set para ser mantido longe do ator.

A maioria dos que prestaram depoimentos sobre Spacey seriam jovens atores que tentavam entrar na indústria do cinema na época das acusações.

O documentário também traz a alegação de que Spacey se masturbou em um cinema, ao lado de outro ator, enquanto assistia o filme "O Resgate do Soldado Ryan".

O episódio ocorre menos de um ano após o ator ser inocentado de nove acusações relacionadas a crimes sexuais.

Na quinta-feira (2), Spacey fez uma publicação na rede social X alegando que teve pouco tempo para responder formalmente às queixas.

"Durante a última semana, solicitei repetidamente que o Channel 4 me concedesse mais de sete dias para responder às alegações feitas contra mim há 48 anos e me fornecesses detalhes suficientes para investigar essas questões", escreveu. "O Channel 4 se recusou, com base no fato de considerar que pedir uma resposta em sete dias para alegações novas, anônimas e não específicas é uma 'oportunidade justa'".

O ator também afirmou que trará respostas em sua página no X futuramente.

"Cada vez que me foi dado tempo e um fórum adequado para me defender, as alegações falharam no escrutínio e fui exonerado", continuou.