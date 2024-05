Veja filmes estrelados por Madonna no streaming

São Paulo

Por um bom tempo, Madonna tentou somar uma carreira no cinema ao sucesso que obteve como cantora. Enquanto seu primeiro disco bem sucedido é de 1983 ("Madonna") e seu primeiro papel em um longa, de 1985 —"Em Busca da Vitória" (aluguel na Amazon)—, seu único êxito significativo como atriz viria somente em 1997, com o Globo de Ouro por "Evita" (1996).

Repetidos fracassos de bilheteria e de crítica, porém, acabariam por afastá-la das telas. Seu último papel em frente às câmeras foi em 2002, numa ponta não creditada em "007 - Um Novo Dia para Morrer" (aluguel em Amazon, iTunes e YouTube), e seu último trabalho de atuação foi a narração em inglês da animação francesa "Arthur e os Minimoys" (PlutoTV, grátis), em 2006.

Até o começo do ano passado, havia uma cinebiografia da cantora, escrita e dirigida por ela mesma, em desenvolvimento. Julia Garner ("Ozark") chegou a ser escalada para o papel principal, mas o projeto —notoriamente enrolado— voltou para a geladeira em prol da turnê Celebration, que termina neste sábado (4) com o show em Copacabana.

Listo aqui dez dos filmes em que Madonna aparece como atriz, além do seu principal longa como diretora.

"Procura-se Susan Desesperadamente" (1985)

Uma dona de casa entediada (Rosanna Arquette) vê nos classificados do jornal um anúncio: "Procura-se Susan Desesperadamente". Curiosa, vai ao ponto de encontro sugerido no texto e, aos poucos, acaba se enrolando na vida de Susan (Madonna).

"Desperately Seeking Susan", MGM+ e Amazon (aluguel), 104 min.

Madonna em cena de 'Procura-se Susan Desesperadamente' - Divulgação

"Surpresa de Shangai" (1986)

Gloria (Madonna), uma missionária americana, vai a Xangai em 1939 em busca de uma carga de ópio apreendida pela polícia. Sua intenção é usar a droga para ajudar a aliviar a dor de soldados feridos na Segunda Guerra Mundial, mas para conseguir sair da cidade com o carregamento ela precisará da ajuda de um comerciante, Glendon Walsey (Sean Penn).

"Shanghai Surprise", Looke e NetMovies (grátis), 97 min.

"Quem É esta Garota!" (1987)

Condenada por um crime que não cometeu, Nikki Finn (Madonna) recruta um advogado certinho, Loudon (Griffin Dunne), para provar sua inocência.

"Who’s That Girl", Amazon (aluguel), 92 min.

"Doce Inocência" (1989)

Na véspera do Ano-Novo em 1928, um repórter de coluna de fofoca conta as histórias de várias figuras que giram em torno da Broadway, em Nova York. Entre elas, está Feet Samuels (Randy Quaid), um apostador inveterado apaixonado por uma cantora, Hortense Hathaway (Madonna), mas que está decidido a se matar por causa de uma dívida.

"Bloodhounds of Broadway", Max, 93 min.

"Uma Equipe Muito Especial" (1992)

No início dos anos 1940 nos Estados Unidos, enquanto os homens estão na guerra, uma liga feminina de beisebol é formada para manter o público entretido e o moral alto. As irmãs Dottie Hinson (Geena Davis) e Kit Keller (Lori Petty) são recrutadas no Oregon e levadas para Chicago, onde entram para o time das Rockford Peaches. Entre as companheiras de time está a dançarina Mae Mordabito (Madonna).

"A League of Their Own", disponível para aluguel em Amazon, Claro Video e iTunes, 128 min.

Madonna em cena do filme 'Uma Equipe Muito Especial', de Penny Marshall - Reprodução

"Corpo em Evidência" (1993)

Após a morte sob circunstâncias suspeitas de Andrew Marsh (Michael Forest), sua namorada e maior herdeira, Rebecca Carlson (Madonna), se torna a principal candidata a ter cometido o crime, aos olhos do detetive Robert Garrett (Joe Mantegna). Decidida a provar sua inocência, Rebecca contrata um advogado, Frank Dulaney (Willem Dafoe), mas o comportamento sexual da moça o leva a desconfiar dela.

"Body of Evidence", Itunes, 101 min.

"Olhos de Serpente" (1993)

Dirigido por Abel Ferrara ("Vício Frenético"), o filme é estrelado por Harvey Keitel como um diretor de cinema, Eddie Israel, que se envolve cada vez mais nos conflitos do filme que está rodando sobre um homem (James Russo) que caiu em desgraça e vive brigando com a esposa, Sarah Jennings (Madonna). Ao mesmo tempo, Israel negligencia sua própria vida familiar.

"Dangerous Game", Oldflix, 108 min.

"Evita" (1996)

Baseado no musical teatral de Andrew Lloyd Weber e Tim Rice, conta a história da ascenção de Eva Perón (Madonna) de uma garota sonhadora do interior argentino a primeira-dama e "mãe dos pobres", cuja morte de câncer, aos 33 anos, mobilizou a nação.

Star+ e Oldflix, 135 min.

Madonna em cena de 'Evita', de 1996 - Divulgação

"Sobrou pra Você" (2000)

Abbie (Madonna) e Robert (Rupert Everett) são melhores amigos que decidem, após uma noite de ébria paixão, criar juntos o bebê que fizeram acidentalmente. Não se tornam um casal pois, veja bem, ele é gay. Tudo vai bem até que ela conhece Ben (Benjamin Bratt), que quer que ela se mude com ele para Nova York. (Talvez seja melhor só ler esta destruição do filme pelo crítico Roger Ebert e assistir a outra coisa)

"The Next Best Thing", Prime Video e RunTime (grátis), 108 min.

Madonna e Rupert Everett em cena de 'Sobrou pra Você' - Divulgação

"Destino Insólito" (2002)

Última tentativa real da cantora como atriz, com resultados bastante negativos: o agregador de avaliações Rotten Tomatoes deu ao filme nota 5 (de 100), e o crítico do New York Times A.O. Scott chamou a obra de "Lina Wertmüller para bobos".

"Destino Insólito" é um remake dirigido pelo então marido de Madonna, Guy Ritchie, de um longa de 1974 de Wertmüller, sobre a esposa desagradável de um milionário (Madonna) que, durante um cruzeiro pelo Mediterrâneo, acaba numa ilha deserta com o marinheiro que trabalhava no iate (Adriano Giannini) e altas aventuras etc. etc.

"Swept Away", iTunes e Amazon (aluguel), 89 min.

Madonna e Adriano Giannini em cena do filme 'Destino Insólito', dirigido por Guy Ritchie - Screem Gems/Reuters

"W.E.: O Romance do Século" (2011)

Segunda passagem da cantora pela cadeira de diretora, "W.E." foi quase tão mal-sucedido quanto "Destino Insólito". A Folha reportou, em 2011, que os diálogos do filme provocaram até risadas involuntárias na sessão de imprensa em que foi exibido no Festival de Veneza, mas ainda assim o longa conseguiu uma indicação ao Oscar, de melhor figurino.

Wallis "Wally" Winthrop (Abbie Cornish), presa em um casamento infeliz, desenvolve uma obsessão pelo romance de sua xará histórica, Wallis Simpson (Andrea Riseborough), com o rei Edward 8º da Inglaterra (James D’Arcy). Criticado por seus parentes e impedido de se casar com Wallis porque ela era divorciada, Edward abdica do trono em favor de seu irmão, George 6º (pense no começo de "The Crown", ou em "O Discurso do Rei"), mas nem tudo são rosas num relacionamento com um império na linha.

"W./E.", iTunes (aluguel), 119 min.

Andrea Riseborough e James D'Arcy como Wallis Simpson e Edward 8º em 'W.E.: O Romance do Século', dirigido por Madonna - Divulgação

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Uma Ideia de Você"

Fan-fiction sobre Harry Styles transformada em livro que virou filme, com Anne Hathaway como uma mãe divorciada que leva a filha ao festival de Coachella e se apaixona por um músico mais novo e badalado.

"The Idea of You". Prime Video, 115 min.

"Hacks"

Um ano depois do término dolorido da segunda temporada, em que Deborah Vance (Jean Smart) demite Ava (Hannah Einbinder) para que ela possa crescer na carreira, a série retorna com as duas comediantes ainda distanciadas.

Max, nove episódios, dois já disponíveis.

"Segredos de um Escândalo" (2023)

O melhor filme para o qual o Oscar quase não deu bola neste ano. Dirigido por Todd Haynes, traz Natalie Portman como uma atriz que se infiltra na vida de Gracie (Julianne Moore) e Joe (Charles Melton) para se preparar para interpretá-la num filme sobre o relacionamento dos dois, que começou quando Gracie tinha 36 anos e Joe, 13.

"May December". Prime Video, 117 min.

"Vidas Passadas" (2023)

O outro melhor filme para o qual o Oscar quase não deu bola, sobre uma imigrante coreana em Nova York que recebe a visita do namoradinho da adolescência, a quem não encontra há mais de duas décadas, quando deixou Seul. No caminho de um potencial romance está o fato de que ela é casada e feliz.

"Past Lives". Telecine, 105 min.

"Confesse, Fletch" (2022)

Se o mundo fosse justo, já estaríamos na terceira sequência de uma franquia sobre Jon Hamm resolvendo crimes por meio de charme e truques de repórter, com eventuais aparições de Marcia Gay Harden chamando-o de "Fleeeeeeeeeeeeeesh". Mas o que temos é este aqui mesmo, então aproveite bem!

"Confess, Fletch". Netflix a partir deste sábado (4), 98 min.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Vidas em Jogo" (1997)

Michael Douglas é um banqueiro cuja vida vira de ponta-cabeça quando seu irmão lhe dá um jogo de vida ou morte como presente. De David Fincher.

"The Game". Disponível na Netflix até 15 de maio, 129 min.