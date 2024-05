Luciano Huck vai comandar Domingão especial para reunir doações aos gaúchos

São Paulo

Direto do Maracanã, Luciano Huck recebe atletas e celebridades no tapete vermelho do especial Futebol Solidário no Domingão, que vai arrecadar doações para os gaúchos.

O apresentador Luciano Huck - Manoella Mello/Divulgação

Na sequência, acontece um jogo de futebol entre 50 craques do passado e do presente e artistas. Participações de Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Petkovic, Diego Ribas, Ludmilla, Renato Goes e Marcello Melo Jr.

TV Globo, SportTV e Globoplay, 14h55, livre

Torneio de Roland Garros

O Aberto da França é o segundo dos quatro torneios de tênis que integram o Grand Slam. As partidas serão transmitidas direto de Paris até o dia 9 de junho. Será possível ver o sérvio Novak Djokovic, o espanhol Rafael Nadal e a americana Coco Gauff.

ESPN 2, 3 e Star+, livre

Joika: Uma Americana no Bolshoi

A jovem Joy Womack é aceita na rigorosa Academia de Balé Bolshoi, de Moscou, com o sonho de se tornar uma grande bailarina. Ela é recebida pela professora Tatiyana Volkova com quem desenvolve uma relação tensa e imprevisível. Filme estrelado por Diane Kruger e Talia Ryder.

Max, 14 anos

Little Wing

Querendo resolver os problemas financeiros da família, uma menina da 13 anos tenta roubar um pombo valioso e acaba criando um vínculo com o proprietário, amante da columbofilia, corridas de pombos-correios. O filme é protagonizado por Brooklyn Prince e Brian Cox.

Paramount+,12 anos

Persona

O muralista Eduardo Kobra conversa sobre sua carreira, seu acervo de 3.000 fotos e a durabilidade de suas obras. O programa também conta com depoimentos de B-Boy Tripa, Djalma Barbosa, Lina Chamie e Os Gêmeos.

TV Cultura, 21h, livre

Cazuza – O Tempo Não Para

A vida intensa e breve de Cazuza, símbolo do rock brasileiro na década de 1980, tem uma cinebiografia protagonizada por Daniel de Oliveira, embalada por canções que marcaram uma geração. O filme mistura cenas produzidas com imagens de arquivo.

Canal Brasil, 21h35, 16 anos