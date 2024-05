São Paulo

Doug Ingle, fundador da banda de hard rock Iron Butterfly, morreu na última sexta-feira (24), aos 78 anos. A informação foi confirmada pelo filho do cantor nas redes sociais.

"É com pesar e grande tristeza anunciar o falecimento de meu pai, Doug Ingle. Papai faleceu de forma pacífica à noite, na presença da família", escreveu Doug Ingle Jr., sem revelar a causa da morte do artista.

Doug Ingle, fundador da banda de hard rock Iron Butterfly - Reprodução

"Obrigado por ser pai, professor e amigo. Levarei lembranças amorosas pelo resto dos meus dias."

Ingle era o último membro ainda vivo da formação mais famosa do Iron Butterfly, criada por ele no final dos anos 1960. O grupo se notabilizou pela música "In-A-Gadda-Da-Vida", canção que se tornou um clássico do rock psicodélico. A faixa faz parte do álbum de mesmo nome, trabalho que vendeu trinta milhões de cópias.

Ron Bushy, baterista da banda morto em 2021, disse em uma entrevista que a música nasceu como uma balada country com cerca de um minuto e meio de duração. O nome da música, disse ele, surgiu a partir de um mal-entendido.

"Cheguei em casa tarde uma noite e o Doug Ingle tinha bebido um galão inteiro de vinho Red Mountain. Perguntei-lhe o que tinha feito, enquanto ele estava tocando uma balada lenta no teclado. Era difícil de entendê-lo porque estava muito bêbado."

Então, o baterista escreveu foneticamente o que havia entendido, o que resultou em "In-A-Gadda-Da-Vida", frase que não tem nenhum significado.