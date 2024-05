Mulher perde movimentos do corpo após cantor pular na plateia de show e atingi-la

São Paulo

Bird Piché, de 24 anos, ficou parcialmente paralisada após sofrer uma grave lesão na medula espinhal enquanto assistia a um show da banda Trophy Eyes em Nova York, nos Estados Unidos. Ela só consegue mover os braços.

O vocalista do grupo de punk rock atingiu com força a cabeça da jovem após pular sobre a plateia. O acidente ocorreu no dia 30 de abril na Mohawk Place, uma casa de shows no centro da cidade de Buffalo.

Bird Piché, 24, sofreu uma lesão na medula espinhal em show - Reprodução / WGRZ-TV no YouTube

A emissora de TV americana WKBW entrevistou um amigo próximo da família da jovem, que afirmou que ela quebrou o pescoço. "Suas habilidades motoras ainda estão prejudicadas, mas o cirurgião disse que isso é normal após a cirurgia e a anestesia", disse Leo Wolters Tejera.

Uma campanha virtual de arrecadação de dinheiro foi criada em solidarização a Piché, que deve ficar meses sem trabalhar.

Em texto publicado na página da vaquinha, é dito que, após sair do hospital, a jovm precisará ficar numa clínica de reabilitação. "Ela sofreu uma lesão medular catastrófica e passou por uma cirurgia extensa. Ela tem uma longa recuperação pela frente e precisará de toda ajuda possível."

"Atualizaremos com detalhes conforme Bird se sentir confortável em compartilhar", diz a nota. "Os fundos serão usados para contas médicas e qualquer outra coisa que ela precisar para seguir com a vida após o acidente."

Em nota publicada no Twitter, a banda Trophy Eyes afirmou que encerrou o show quando o acidente ocorreu, e que o vocalista John Floreani acompanhou Piché até o hospital. "Evitamos falar disso publicamente em respeito à família, mas recebemos permissão deles para dizer como estamos de coração partido."