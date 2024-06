Em podcast com Tati Bernardi, Laerte fala sobre o luto e o interesse pela vida

São Paulo

Laerte Coutinho, cartunista da Folha, começou a se identificar e a viver como mulher a partir dos 60 anos. No podcast Se ela não sabe, quem sabe?, a artista, hoje com 72 anos, fala a Tati Bernardi sobre a transgeneridade: "Qualquer mulher está fingindo que é mulher". E completa: "Esse modo de ser não foi a natureza que ensinou".

No episódio desta sexta-feira (7), ela trata também de afeto e de sexualidade, de trabalho e de luto.

"O que aconteceu depois da morte do meu filho [Diogo, em 2005] é tão grande quanto misterioso. Eu não consigo mais ter tesão com música. Relacionamentos eu deixei de ter. Tem um modo como essas coisas alteram a gente, impactam a gente, que é desconhecido. Certas coisas que nem a análise me ajudou a entender."

Laerte conta que chegou a pensar em parar de desenhar, acabou entrando em um processo de revisão do próprio trabalho e encontrou um modo de expressão que a interessava. "Ter interesse é uma coisa salvadora, fazer algo que dê interesse e estimule."

No podcast, Tati conversa com grandes nomes das artes, dos negócios e da ciência para que eles tragam respostas essenciais para pessoas de todas as idades. O projeto foi inspirado no americano "Wiser Than Me", em que a atriz Julia Louis-Dreyfus conversa com mulheres mais velhas e "mais sábias" do que ela, que tem 63 anos.

Já foram entrevistadas Fernanda Torres, Zezé Motta, Luiza Trajano, Bruna Lombardi e Dira Paes.

O podcast é publicado às sextas-feiras nas principais plataformas de áudio. O projeto é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e pela iniciativa Todas, e tem produção do Zamunda Studio.

SE ELA NÃO SABE, QUEM SABE?

ONDE Nas principais plataformas

QUANDO Sextas, às 8h

No podcast Se ela não sabe, quem sabe? Tati Bernadi ouve mulheres com mais de 50 anos - Catarina Pignato

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis.