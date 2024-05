Nicholas Galitzine será He-Man no live-action 'Mestres do Universo' da Amazon

São Paulo

Nicholas Galitzine, 29, interpretará He-Man no live-action "Mestres do Universo", produção da Amazon MGM Studios e Mattel Films. O ator britânico ganhou notoriedade com os longas "Continência do Amor" (2022) e "Vermelho, Branco e Azul" (2023).

Nicholas Galitzine fará He-Man nos cinemas - The New York Times

Em "Mestres do Universo", Nicholas Galitzine fará o papel do herói clássico que ganhou vida em forma de brinquedo pela Mattel em 1982, na coleção de mesmo nome do longa, e se popularizou em uma série de desenho animado no ano seguinte.

Na trama original, He-Man, príncipe de Eternia, combate as forças do mal, o vilão Esqueleto, ao se tornar um guerreiro por meio de magia. Os detalhes da trama do longa, contudo, estão sendo mantidos em segredo, afirmou Mattel.

A produção estava por conta da Netflix, que cancelou o projeto devido a preocupações com orçamento, chegando a investir mais de R$ 140 milhões. O filme vinha enfrentando problemas para estrear nos cinemas desde 2007, envolvendo vários estúdios, roteiristas e diretores.

Agora, em um novo estúdio, o longa, que tem direção de Travis Knight, está previsto para estrear mundialmente em 5 junho de 2026, informou a Mattel.

Nicholas Galitzine estreou recentemente outra produção na Amazon. Em "Uma ideia de você", o ator intepreta Hayes Campbell, 26, vocalista da boy band August Moon, que se apaixona por Solène, uma mãe solo de 40 anos feita por Anne Hathaway,