Paul Auster, morto aos 77, terá seu último livro lançado no Brasil neste ano

São Paulo

O escritor americano Paul Auster, morto nesta terça-feira aos 77 anos, terá seu último livro publicado no Brasil no segundo semestre deste ano.

O autor americano Paul Auster, morto nesta terça, em fotografia de 2018 - Jeff Pachoud/AFP

A Companhia das Letras, responsável pelos direitos do autor no país, adicionará "Baumgartner" à coleção de quase duas dezenas de publicações de Auster disponíveis em seu catálogo.

A obra, o 20º romance de sua carreira, gira em torno de um homem septuagenário que se vê às voltas com as lembranças da mulher, morta dez anos antes, e a percepção repentina do tamanho do impacto que ela teve em sua vida —como um membro decepado, conforme definiu a crítica do jornal The New York Times.

A narrativa bebe em temas familiares ao projeto literário do novaiorquino. como as reflexões brutalmente honestas de um homem maduro sobre sua vida —com toques autobiográficos do autor— e a técnica de alterar pontos de vista sobre o mesmo episódio para realçar as múltiplas interpretações sobre um acontecimento.

"Baumgartner" foi publicado no final de 2023, um ano depois que Auster recebeu o diagnóstico do câncer de pulmão que o acabou vitimando. O escritor já estava recluso.

A recepção do romance foi mais fria, contudo, em comparação com sua caudalosa obra anterior, "4321", considerada um dos pontos altos de toda a sua produção.