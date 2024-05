Peça de Tony Ramos com Denise Fraga é suspensa e substituída por solo da atriz

São Paulo

As sessões da peça "O que Só Sabemos Juntos", com Tony Ramos, vão continuar canceladas até a recuperação do ator, que acaba de passar por duas cirurgias no cérebro. De acordo com o teatro Tuca, a peça "Eu de Você", da atriz Denise Fraga, que contracena com Tony Ramos na outra peça, vai entrar em cartaz e ocupar as sessões de sexta a domingo durante o mês de junho.

Denise Fraga e Tony Ramos em 'O Que Só Sabemos Juntos' - Divulgação

As sessões de "O Que Só Sabemos Juntos" foram canceladas no último dia 16, após o ator Tony Ramos precisar ser internado. Quem adquiriu ingresso para sessões de junho da peça poderá assistir a "Eu de Você" nas mesmas datas ou pedir reembolso.

Quem comprou a entrada pela plataforma Sympla deve receber um email pelo qual será possível pedir o cancelamento da compra. No caso de compra por boleto, é preciso informar à plataforma o número do pedido e os dados bancários para reembolso.



Compras em dinheiro podem ser reembolsadas na bilheteria do teatro Tuca, aberto de terça à sábado, das 14h às 20h, e aos domingos, das 14h às 18h. É necessário levar o ingresso e um documento com foto.