Sessões da peça de Tony Ramos são canceladas após ator passar por cirurgia

São Paulo

Sessões da peça "O Que Só Sabemos Juntos" foram canceladas após o ator Tony Ramos, que divide o palco com Denise Fraga na encenação, precisar ser internado e submetido a uma cirurgia no cérebro ontem.

Denise Fraga e Tony Ramos em 'O Que Só Sabemos Juntos' - Divulgação

O Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o Tuca, compartilhou em suas redes que as sessões dos dias 17, 18 e 19 de maio não aconteceram, e que em breve serão divulgadas mais informações. A assessoria da peça de teatro afirmou que novas sessões serão abertas em breve.

Compras feitas pela plataforma Sympla com cartões de débito ou crédito ou por pix serão reembolsadas automaticamente. Quem comprou por boleto deve entrar na página de ajuda do site para enviar o número do pedido e os dados bancários para o reembolso.

As compras feitas na bilheteria do teatro serão reembolsadas lá mesmo, de terça a sábado, das 14h às 20h, e aos domingos, das 14h às 18h.É preciso levar um documento oficial com foto e o ingresso.

O espetáculo entrou em cartaz no final de abril e tem sessões previstas até junho. A peça usa interação com a plateia para criar uma espécie de festa cênica, em que surgem questões do cotidiano e referências a clássicos do teatro.