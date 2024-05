Taylor Swift bate Billie Eilish em disputa de quem vendeu mais discos na semana

The New York Times

Taylor Swift manteve a primeira posição no mais recente ranking de álbuns da Billboard pela quinta semana consecutiva, após uma intensa disputa com Billie Eilish, na qual ambas as estrelas lançaram uma série de "versões" de seus LPs para atrair fãs.

A cantora e compositora americana Taylor Swift durante show da turnê 'Eras' em Lisboa - Andre Dias Nobre/AFP

Eilish lutou com "Hit Me Hard and Soft", seu terceiro álbum, com eventos de audição em arenas em Nova York e Los Angeles durante a semana de lançamento. Em uma era de listas de faixas superdimensionadas como estratégia para maximizar o streaming, o LP tinha apenas dez músicas.

Mas os fãs tiveram uma ampla variedade de opções para comprá-lo, incluindo nove edições de vinil colorido. Também havia quatro CDs, incluindo uma variante "splatter" na qual Eilish mesma decorou as capas com tinta respingada —"cada uma é única", dizia seu site.

Mas Swift pode ter lutado mais, ou pelo menos lançado mais produtos no mercado. Desde que "The Tortured Poets Department" foi lançado no mês passado, ele saiu em mais de 20 iterações, de acordo com a Billboard, com variações suficientes na lista de faixas, pigmentos de mídia, faixas bônus e brindes colecionáveis como autógrafos e imãs para manter os fãs voltando.

Na semana passada, as duas artistas lançaram novos itens. No dia em que Eilish lançou "Hit Me Hard and Soft", Swift lançou três edições digitais limitadas de "Tortured Poets" com faixas bônus de "primeiro rascunho de memorando de telefone".

Em seguida, veio um remix de seu hit "Fortnight" e, na quinta-feira, com apenas algumas horas restantes na semana de rastreamento, três versões digitais adicionais do álbum chegaram com faixas ao vivo de suas performances recentes na "The Eras Tour" em Paris.

Eilish, por sua vez, lançou três álbuns digitais "deluxe", adicionando versões das músicas de seu LP com vocais isolados ou em forma acelerada ou desacelerada. No dia seguinte ao remix de "Fortnight" de Swift, Eilish lançou um remix de "L'Amour de Ma Vie".

Os fãs agiram como soldados nessa guerra, clicando para dar streams ou comprando o máximo de variações de álbuns que puderam. Muitos também reclamaram nas redes sociais, acusando Swift de atrapalhar implacavelmente o lançamento de outra estrela, ou cobrando Eilish por comentários em uma entrevista recente na qual ela criticou "alguns dos maiores artistas do mundo" pela produção excessiva de vinil.

No final, Swift venceu a semana com o equivalente a 378 mil vendas de álbuns nos Estados Unidos, enquanto Eilish estreou em segundo lugar com 339 mil, seu maior total em uma semana até o momento, de acordo com o serviço de rastreamento Luminate.

Uma análise posterior desses números mostra que a disputa foi acirrada, mas Swift ainda triunfou com uma margem segura. Para vendas tradicionais de álbuns —ou seja, cópias compradas em CDs, vinis ou downloads digitais— Swift teve 210 mil e Eilish, 191 mil.

"Tortured Poets" obteve 217 milhões de streams, e "Hit Me" teve 194 milhões, embora neste formato Swift tenha sido ajudada pelo volume —as 31 faixas de "Tortured Poets" tiveram uma média de cerca de 7 milhões de streams cada, enquanto as 10 faixas de "Hit Me" tiveram uma média de 19 milhões.

Ambos os álbuns foram lançados por divisões da Universal Music Group, a maior gravadora do mundo, então ela teve sucesso independentemente de qual mulher tenha vencido.

Também nesta semana, "One Thing at a Time" de Morgan Wallen permaneceu em terceiro lugar, "One of Wun" de Gunna ficou em quarto lugar, e "We Don't Trust You" de Future e Metro Boomin, em quinto.