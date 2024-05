Trump diz que processará filme que o mostra estuprando ex-mulher

São Paulo

O ex-presidente americano Donald Trump afirmou que vai processar o diretor Ali Abbasi por cenas do filme "The Apprentice".

O longa, que foi exibido em Cannes, se concentra na ascensão de Trump entre os anos 1980 e 1990, de herdeiro de uma empresa familiar arcaica, afundada em problemas, a salvador de uma Nova York decadente.

Cena do filme "The Apprentice", de Ali Abbasi, que integra a competição oficial do Festival de Cannes de 2024 - Divulgação

Em uma das cenas, Ivana, primeira mulher do americano, chega em casa com um presente —um livro sobre como encontrar o ponto G. Tomado por mais desprezo pela mulher do que por raiva, ele a joga no chão e a estupra.

Ivana, morta há dois anos, relatou o caso no final dos anos 1980, mas voltou atrás e retirou as acusações.

Em um comunicado nas redes sociais, a equipe do magnata classificou o longa de "lixo" e "pura ficção".

"Entraremos com uma ação judicial contra as afirmações flagrantemente falsas desses supostos cineastas", disse o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, à revista Variety. "Esse lixo é pura ficção que sensacionaliza mentiras há muito desmascaradas".

Cheung afirmou ainda que o filme é uma forma de a elite de Hollywood interferir nas eleições. "Eles sabem que Trump irá retomar à Casa Branca e derrotar o seu candidato eleitoral [Biden] porque nada do que fizeram funcionou."

O diretor de "The Apprentice", Ali Abbasi, disse que quer encontrar Trump para mostrar o filme a ele. "Não acho necessariamente que este seja um filme que ele não gostaria de ver". O cineasta disse ainda que deve lançar o filme em setembro em meio a um dos debates das eleições americanas.

Além da fúria de Trump, Abbasi precisa lidar com a insatisfação de um financiador do longa. De acordo com a revista Variety, o bilionário Dan Snyder, amigo do ex-presidente, investiu no longa achando que a produção iria retratar Trump de forma elogiosa.

Quando viu um corte do filme, percebeu que a narrativa seria crítica ao ex-presidente e teria ficado furioso. Snyder investiu na produção por meio da empresa Kinematics, que agora está tentando impedir o lançamento de "The Apprentice".