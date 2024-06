Art Basel, feira de arte mais importante do mundo, enfrenta queda de vendas

Basiléia (Suíça) | The New York Times

O comércio internacional de arte enfrentou um momento crítico na Suíça esta semana. A Art Basel, a maior e mais prestigiada feira do mundo para negociantes de obras modernas e contemporâneas, abriu aos VIPs na terça-feira (11), num cenário de queda nas vendas em leilões e rumores sombrios de uma recessão do mercado.

Visitante da Art Basel tira foto do trabalho 'The World: A Moment in Time', do artista americano Allan McCollum - VALENTIN FLAURAUD/AFP

As vendas caíram 22% em relação à temporada passada nos últimos leilões modernos e contemporâneos promovidos pelas casas Sotheby, Christie e Phillips em Nova York.

Christie está se recuperando de um ataque hacker e reduziu as vendas em Londres. A Sotheby está demitindo funcionários para cortar custos.

"Há uma redefinição acontecendo", disse Wendy Cromwell, consultora de arte radicada em Nova York, em entrevista na prévia da Art Basel na terça-feira (11).

"Muitos colecionadores americanos que compraram ativamente nos últimos 25 anos estão agora envelhecendo fora do mercado. O mercado asiático recuou. E há uma sensação geral de inquietação em relação ao mundo neste momento", acrescentou Cromwell.

A feira suíça, que abre ao público de quinta a domingo, é o principal evento do Grupo MCH, os proprietários suíços das feiras Art Basel, que incluem os eventos de Miami, Hong Kong e Paris —a empresa de investimentos Lupa Systems de James Murdoch é a principal acionista.

Os revendedores disseram que a 54ª edição da Art Basel deste ano, apresentando 285 galerias de 40 países e territórios, se beneficiou da coincidência com a Bienal de Veneza. A presença da feira satélite Basel Social Club em uma fazenda, ao estilo de um festival, também foi uma vantagem.

Embora a Art Basel não divulgue números de público VIP, Magnus Resch, economista de arte baseado em Nova York e autor do livro "How to Collect Art", ou como colecionar a arte, disse não se lembrar de "o público ter sido maior do que este na primeira hora da feira."

Os revendedores e expositores disseram a Resch que os negócios não estavam tão bons quanto há dois anos, mas "não eram um desastre". "As megagalerias não serão tão atingidas pelo que está acontecendo. A avenida das estrelas está sempre lotada", disse, referindo-se ao corredor do térreo da feira que abriga estandes de importantes galerias internacionais como Gagosian, Hauser & Wirth, Pace, White Cube e David Zwirner.

Embora Cromwell e outros profissionais tenham notado uma escassez de americanos na feira, colecionadores importantes como Steve Cohen, de Nova York, e Donald e Mera Rubell, de Miami, foram vistos no meio da multidão.

"Na minha opinião, sempre foi o padrão ouro para feiras de arte. É uma oportunidade de ver o que os marchands consideram os melhores exemplos de trabalhos dos artistas que representam", disse Meryl Rose, colecionadora residente em Boston e Miami, no estande lotado da Gagosian, onde acabara de comprar "Lamy Ambuscade", uma escultura abstrata de aço pintada de cinza, feita em 2024 pela artista Carol Bove, radicada em Nova York.

Esculturas semelhantes, mas muito maiores de Bove adornavam a fachada do Metropolitan Museum em 2021. "É corajoso, forte e feito por uma mulher. É tão elegante", disse Rose sobre sua compra, que, segundo os revendedores, teria custado entre US$ 600 mil e US$ 800 mil.

Os principais negociantes internacionais estavam visivelmente seguros na feira deste ano, oferecendo obras clássicas contemporâneas dos últimos 80 anos, bem como obras mais recentes de nomes consagrados, como Bove.

Como de costume, essas galerias divulgaram listas de vendas mais caras no final do primeiro dia de pré-estréia, embora não tenham sido tão longas quanto nos anos anteriores. Na David Zwirner, um grande e vibrante díptico de Joan Mitchell, "Girassóis", datado de 1990, foi vendido por US$ 20 milhões.

A Pace, em colaboração com a concessionária parisiense Galerie Lelong, vendeu três novas edições da monumental e divertida escultura de banco pintada de 1970 por Jean Dubuffet, "Banc-Salon", por 800 mil euros cada. A White Cube vendeu "Untitled 2", um resumo em tinta e polímero de 1999 de Julie Mehretu —atualmente tema de uma grande exposição no Palazzo Grassi em Veneza— por US$ 6,7 milhões.

"Apesar da 'pornografia doom' que circula atualmente na imprensa artística e no boca-a-boca, estamos muito confiantes na resiliência do mercado de arte e o primeiro dia da Art Basel confirmou a nossa perspectiva", Iwan Wirth, o co-fundador e disse o presidente da Hauser & Wirth, que acaba de abrir uma nova filial em Basileia, em comunicado no final da prévia.

Um raro e grande "Untitled (Gray Drawing (Pastoral)", de 1946, de Arshile Gorky, foi a escolha das múltiplas vendas do primeiro dia de sua galeria, ao preço de US$ 16 milhões. Wirth, no entanto, admitiu na sua declaração que o mercado tinha regressado a um "ritmo mais humano".

Mas o ritmo mais humano de uma grande galeria internacional pode significar apenas "mais lento" para as galerias menores. Nos últimos anos, muitos colecionadores foram direto para as galerias contemporâneas menos grandiosas do primeiro andar da Art Basel, especializadas em obras de nomes jovens e emergentes, cujo valor poderia rapidamente aumentar em leilão.

Agora que os preços de revenda de muitos artistas estão em queda, o primeiro andar da seção Galerias da feira estava visivelmente menos movimentado.

"Jovens artistas são muito caros. Você está sendo solicitado a pagar US$ 20 mil ou US$ 30 mil por uma obra de um nome emergente e você não sabe se algum dia receberá seu dinheiro de volta", disse Frederick Gordts, um colecionador baseado em Bruxelas. "Você é colocado em uma lista de espera, mas os jovens colecionadores não querem mais jogar esse jogo. Cada vez mais pessoas estão indo embora."

Os especialistas não estão surpresos com o fato de o setor do mercado de arte baseado em revendedores parecer estar se consolidando em direção às galerias maiores, de "marca". "Não são apenas os novos colecionadores que tentam agir com segurança, mas também os mais experientes", disse Marta Gnyp, consultora de arte radicada em Berlim.

Obra 'Wrapped Volkswagen', do artista Christo na Art Basel - VALENTIN FLAURAUD/AFP

"Quando os tempos são incertos, os colecionadores preferem evitar riscos, financeiros e artísticos. Eles preferem gastar US$ 20 mil ou US$ 30 mil com uma das galerias da Art Basel do que gastá-los com uma galeria emergente menor."

Estas condições de mercado desafiadoras não parecem favorecer a Liste, a feira de "descoberta" que os colecionadores tradicionalmente visitam um dia antes da Art Basel abrir para VIPs. A 29ª edição, apresentando 91 galerias internacionais, incluiu o promissor negociante londrino Archie Squire, expondo em sua primeira feira de arte.

Squire mostrou novas fotografias caleidoscópicas de ambientes urbanos lotados, criadas usando uma câmera cilíndrica de pinos pela artista inglesa Nina Porter, radicada em Frankfurt, na Alemanha. Assemelhando-se a lâminas de microscópio psicodélicas, cinco delas foram vendidas a colecionadores europeus por 3.000 libras, cerca de US$ 3.800 cada, na prévia de Liste na segunda-feira, 10.

"Senti que no final do dia estava mais silencioso do que pensei", disse Squire, que tem um programa descaradamente conceitual.

Parece que ainda há negócios sendo feitos em galerias contemporâneas menores. Desde que os preços sejam bem menores.