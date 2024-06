Morre Chrystian, cantor sertanejo que fez dupla com Ralf

São Paulo

O cantor e compositor sertanejo Chrystian, que fez dupla com o irmão Ralf, morreu na noite desta quarta-feira (19), no Hospital Samaritano, em São Paulo, onde estava internado desde o início da manhã. Ele fazia tratamento para enfrentar problemas renais e cardíacos.

"Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos", diz nota divulgada pela família. "Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil".

O cantor sertanejo Chrystian, morto aos 67 anos - Fábio Nunes/Divulgação

Nascido em Goiânia, começou a carreira musical ainda na infância, quando acompanhava os pais e um tio em serestas. Apresentou programa infantil, ainda na cidade natal, e, ao chegar em São Paulo ao lado do pai, teve a ajuda de Roberto Carlos para iniciar a nova vida.

O artista começou uma carreira solo em 2021, após 40 anos de dupla com o irmão, com um intervalo de dois anos depois de um rompimento. Com Ralf, gravou sucessos como "Saudade", "Ausência", "Chora Peito" e "Nova York". Teve composições cantadas por artistas como Leonardo e Marília Mendonça.

Antes da dupla, na década de 1970, ele cantava sozinho e em inglês, por exigência das gravadoras, seguindo um modismo na época. Ficou famosa a sua interpretação de "Don´t Say Goodbye", trilha sonora da novela "Cavalo de Aço", com o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes.

Ralf chamou Chrystian de irmão querido e escreveu um texto de despedida no Instagram. "Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir, mas tenho certeza que nosso "Pai" te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus. Descanse em paz meu irmão Chrystian".

Chrystian tinha show marcado para o dia 22 em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Há dois dias, ele divulgou nas redes sociais a gravação de um programa com os cantores Renato Teixeira e Sérgio Reis. Os três deram entrevista para Danilo Gentili, no SBT, exibida no dia da morte do sertanejo.

"Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e Renato Teixeira", disse Gentili, no início da madrugada desta quinta-feira (20). Nos divertimos muito. Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar".

O cantor era casado há três décadas com a professora de yoga Key Vieira, que faria doação de um rim para o marido assim que ele tivesse condições físicas para receber o transplante. Antes, no auge do sucesso, foi casado com Gretchen, em um romance com espaço garantido nas páginas de fofoca das revistas da época.

"Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores", diz a nota da família.

Artistas com Fábio Jr., Eduardo Costa, Rio Negro, Maria Cecília e Rodolfo e Belluco lamentaram a morte. Fábio Jr. lembrou que conheceu Chrystian quando os dois eram adolescentes e iniciavam as carreiras.

"E daí para uma vida toda de carinho e respeito por um dos grandes artistas do nosso Brasil, um cara tão divertido e com coração gigante", disse.