Blogueirinha entrevista Boca Rosa: o que ver na TV e no streaming na segunda

A terceira temporada do programa de entrevistas "De Frente com A Blogueirinha" faz parte do canal de streaming DiaTV, no YouTube, e será ao vivo todas as segundas-feiras. A youtuber, modelo e atriz é uma personagem criada por Bruno Matos e já recebeu nomes como Anitta, Pabllo Vittar e Bruna Marquezine. Na estreia, a convidada é a influenciadora Bianca Andrade, ou Boca Rosa.

YouTube, 20h, livre

Jonestown: Massacre no Culto

Série documental em três episódios sobre a organização religiosa liderada pelo infame pastor Jim Jones. O que era para ser uma comunidade rural utópica na Guiana terminou em um massacre de 918 pessoas, em um misto de suicídio coletivo e assassinato em novembro de 2018.

Star+, 14 anos

Emily A Criminosa

Filme de suspense estrelado por Aubrey Plaza, em que ela interpreta uma jovem endividada que entra para o esquema de fraude de cartões de crédito para pagar suas dívidas, mas toma gosto pelo dinheiro fácil.

Prime Video, 16 anos

Confissões de Adolescente

Para comemorar seus 55 anos, o canal reapresenta clássicos do acervo, como esta série que foi ao ar em 1994. Quatro irmãs que moram na capital carioca narram suas descobertas típicas de adolescentes. Estrelada por Maria Mariana, Deborah Secco, Dani Valente e Georgiana Góes.

TV Cultura, 19h30

Na Trilha do Som



Série documental sobre compositores de trilhas sonoras. Na estreia, Chico Buarque fala de suas influências cinematográficas e de como as canções que fez para os filmes como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" e "Bye Bye Brasil" se tornaram grandes sucessos.

Curta! 20h30, livre

Portugal Show



O programa de variedades comandado por Rafael Portugal ganha novos episódios e terá, entre os convidados, Cléo, Flavia Reis, Heloísa Perissé, Jojo Todynho, Lucio Mauro Filho, Maurício Manfrini, Maria Beltrão, Milhem Cortaz e Monica Iozzi.

Multishow, 23h, 12 anos