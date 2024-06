Ciclo de Cinema e Psicanálise debate filme 'A Sala dos Professores'

São Paulo

O filme "A sala dos professores" (2023), de Ilker Çatak, será exibido gratuitamente no MIS, o Museu da Imagem e do Som, dia 18 de junho, às 19h. A sessão é parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise, em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo), o MIS e a Folha.

O filme de Ilker Çatak foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2024 - Divulgação

A produção alemã conta a história de Carla, uma professora de matemática nova em sua escola que começa a investigar um roubo que acontece ali. O longa foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2024.

Após a sessão, haverá um debate com Leda Barone, psicanalista, mestre e doutora em psicologia, e Daniel Helene, doutor em história social e coordenador pedagógico da Escola Vera Cruz. A mediação será feita pela psicanalista Luciana Saddi, curadora do evento. Esta edição acontece em parceria com a Sony Pictures, distribuidora do filme no Brasil.

O evento será no auditório do MIS (av. Europa, 158, na zona oeste de São Paulo). Os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.

CICLO DE CINEMA E PSICANÁLISE - FILME "A SALA DOS PROFESSORES"

Quando 18 de junho (terça-feira), às 19h

Onde Auditório do MIS (a. Europa, 158 - Jardim Europa)

Quanto Gratuito, ingressos disponíveis na bilheteria com uma hora de antecedência