Debate entre Joe Biden e Donald Trump: o que ver na TV e no streaming na quinta

O primeiro debate entre os candidatos à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump, será transmitido em "América Decide", ao vivo e direto dos estúdios da CNN em Atlanta.

Os políticos americanos Donald Trump e Joe Biden - AFP

Os microfones vão ser silenciados durante o debate, exceto para o candidato que tiver a palavra, o que deve ser uma prova de disciplina para o republicano. O jornalista Márcio Gomes, da CNN Brasil, participa da transmissão do encontro de outro estúdio, em Washington.



CNN Brasil e YouTube, 22h, livre

Supacell

Cinco pessoas comuns e desconhecidas —mas todas do sul de Londres— inesperadamente desenvolvem superpoderes. Agora, um homem precisa reunir todas elas para salvar a mulher que ama. Série britânica de ficção científica.

Netflix, 16 anos

Mary McCartney Põe a Mesa

Filha do beatle Paul McCartney e irmã da estilista Stella McCartney, Mary McCartney abre as portas de sua cozinha em Londres para preparar as receitas preferidas da família e pratos vegetarianos que seus amigos famosos —como o músico Dave Grohl e a atriz Kate Hudson— adoram.

Max, livre

O Porteiro da Noite

Treze anos depois da Segunda Guerra, uma sobrevivente de um campo de concentração encontra seu torturador e amante por acaso. Os dois não demoram a reviver a relação sadomasoquista. O clássico dirigido por Liliana Cavani, com Charlotte Rampling, está fazendo 50 anos.

Belas Artes à la Carte, 18 anos

Gonzaga – De Pai pra Filho

Após seu filho nascer, Luiz Gonzaga caiu na estrada e deixou o pequeno no Rio de Janeiro. Ele não imaginava que a distância daria origem a uma relação complicada entre eles. Cinebiografia do rei do baião, dirigida por Breno Silveira.

Cena do filme 'Gonzaga - De Pai pra Filho', dirigido por Breno Silveira - Divulgação/Divulgação

Canal Brasil, 20h10, 12 anos

Desafios da Igreja

Documentário sobre as ações da igreja no apoio ao povo gaúcho após enchentes do mês passado. Desde a transformação dos templos em ambulatórios até uma instituição que produziu 7.000 marmitas por

dia em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.

TV Aparecida, 21h, livre