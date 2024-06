Diplo volta a ser acusado de vazar 'pornô de vingança' após suposto caso de abuso

São Paulo

O DJ e produtor Diplo voltou a ser acusado de distribuir "pornografia de vingança", como é conhecida a prática de compartilhar fotos sexuais de alguém sem permissão pela internet. O novo processo foi movido na Califórnia por uma mulher que não foi identificada e afirma ter estado em uma relação com o músico de junho de 2016 a outubro de 2023.

O DJ americano Diplo - Caio Duran e Ali Karakas/Divulgação

Ela diz ter começado a falar com Thomas Wesley Pentz, verdadeiro nome do artista, em abril de 2016 através do Snapchat. No mesmo mês, Pentz a teria convidado para o quarto de hotel em que estava hospedado, onde eles teriam começado sua relação íntima. De acordo com a autora do processo, ela descobriu em novembro do ano passado que o músico compartilhava vídeos e fotos de suas relações sexuais sem seu consentimento.

Ela afirma ter sido clara com Diplo quanto a não querer que ele fizesse ou distribuísse esse tipo de material, e que descobriu que ele não havia respeitado seu pedido quando outra mulher entrou em contato com ela dizendo que Diplo a havia enviado vídeos íntimos seus.

Um mandato para a prisão de Diplo foi emitido pela polícia de Nova York após a denúncia. Até o momento, o artista não se manifestou sobre a acusação.

Em dezembro do ano passado, Diplo foi acusado pela americana Shellu Auguste pelo mesmo crime. A mesma mulher o acusava de agressão sexual, violência de gênero, intrusão intencional em assuntos privados, difamação, imposição intencional de sofrimento emocional e fraude.

Em 2021, o músico, que por sua vez processa Auguste por perseguição, invasão e distribuição de materiais privados, afirma que ela é "perigosamente instável" e "fez esforços incansáveis para se comunicar com ele" depois que ele terminou o relacionamento, inclusive por meio de contas falsas nas redes sociais.

O advogado de Diplo também disse: "Por mais de três anos, Shelly Auguste vem orquestrando uma campanha difamatória contínua contra Wes —e isso é apenas mais do mesmo".