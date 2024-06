Filmes com Zendaya e Liam Neeson: o que ver na TV e no streaming nesta terça-feira

São Paulo

Em "Rivais", Zendaya interpreta Tashi Duncan, uma ex-estrela do tênis que virou treinadora depois de uma lesão e hoje é casada com um campeão em fase ruim. O filme gira em torno do triângulo amoroso entre ela, o marido e o ex-namorado, também tenista, ao longo de 13 anos de relacionamento.

Mike Faist, Zendaya e Josh O'Connor em cena do filme "Rivais", de Luca Guadagnino - Divulgação

Dirigido por Luca Guadagnino, com Josh O’Connor no papel do ex-namorado e Mike Faist como o marido.

Para aluguel ou compra em lojas digitais, 14 anos

Na Terra de Santos e Pecadores

Finbar Murphy vive na costa da Irlanda, em 1970, longe da violência do resto do país, tentando esquecer seu passado. Quando terroristas chegam à cidade, Finbar entra no encalço de um deles e considera revelar sua identidade. Filme com o ator Liam Neeson.

Prime Video, 16 anos

As Linhas da Minha Mão

O diretor João Dumans e a atriz Viviane de Cássia Ferreira, que sofre de transtorno bipolar, realizaram uma série de encontros —imprevisíveis— em que ela fala da sua experiência com arte e loucura.

Embaúba Play, 14 anos

Uakti

Documentário de Eder Santos sobre um dos mais importantes grupos de música instrumental no Brasil. Fundado em Minas Gerais, nos anos 1970, e famoso por seus instrumentos inusitados, o Uakti teve projeção internacional quando trabalhou com Philip Glass e Paul Simon.

Curta! 15h, livre

Provoca

Marcelo Tas entrevista o mestre em ciências da religião, escritor e pai de santo David Dias, que explica a diferença entre umbanda e candomblé, o significado da palavra "saravá" e do orixá Exu, além de falar sobre seu livro "Sincretismo na Umbanda".

TV Cultura, 22h, livre

Divórcio

A vida do casal Noeli e Júlio muda completamente quando eles lançam um molho de tomate e ficam ricos. Eles se distanciam, a vida piora e logo resolvem se divorciar. Filme dirigido por Pedro Amorim, protagonizado por Murilo Benício e Camila Morgado.

SBT, 23h, 12 Anos