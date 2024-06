Folha estará na Feira do Livro com estande, colunistas e repórteres

São Paulo

A Folha terá um estande próprio na Feira do Livro, evento do qual é parceiro de mídia e que acontece na praça Charles Miller, em São Paulo deste sábado, 29, até o próximo domingo, dia 7. Ali, o jornal terá venda de livros e uma iniciativa voltada a novos assinantes.

Feira do Livro na Praça Charles Miller em 2023 - Gabriel Cabral/Gabriel Cabral/Folhapress

Além disso, vai anunciar em primeira mão um novo projeto: a Casa Folha, uma plataforma de streaming com cursos apresentados por grandes nomes do mercado.

Os conteúdos oferecidos pelo novo espaço virtual abrangerão uma variedade ampla de temas, como carreiras, negócios, bem-estar e saúde. A plataforma terá seu lançamento oficial em agosto.

A Folha também se fará presente na feira por meio de uma série de convidados que participarão de sua programação oficial e de eventos paralelos —todos abertos e gratuitos.

Neste sábado, às 11h45, a colunista Tati Bernardi mediará uma conversa sobre a intersecção entre psicanálise e literatura com os psicólogos Christian Dunker e Natalia Timerman neste sábado. Já a cientista política Camila Rocha, que escreve em Política, entrevista às 12h o português Rui Tavares e o brasileiro Sergio Fausto sobre o status da esquerda e direita no mundo.

No domingo, o colunista Marcelo Viana, que preside o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lança seu livro "Histórias da Matemática", da editora Tinta-da-China, às 10h.

No mesmo dia, às 13h30, a jornalista Iara Biderman, que escreve sobre dança no jornal, conversa sobre seu primeiro livro de contos "Tantra e a Arte de Cortar Cebolas" com o também contista Odorico Leal. Logo depois, às 15h, a colunista Isabelle Moreira Lima, especializada em vinhos, entrevista a chef Rita Lobo.

A professora de jornalismo Bianca Santana, que começou a escrever no jornal como parte da iniciativa Todas, medeia na segunda-feira (1º) uma conversa sobre racismo antirracismo nas escolas, às 15h.

No dia seguinte, às 19h30, é a vez do colunista Sérgio Rodrigues lançar seu livro infantil "ABCXYZ", em uma conversa com o ilustrador Daniel Kondo, com quem trabalhou na obra para o selo Reco-Reco.

Às 10h do sábado, dia 6, a repórter especial Anna Virginia Balloussier, autora de "O Púlpito", entrevista a escritora argentina Camila Fabbri, que publicou recentemente pela Nós o livro "O Dia em que Apagaram a Luz", sobre o incêndio de uma boate em Buenos Aires que deixou quase 200 mortos nos anos 2000.

Na tarde no mesmo dia, às 16h, o jornalista José Hamilton Ribeiro, que trabalhou na Folha durante a juventude, lança a nova edição de seu clássico "O Gosto da Guerra", acrescida de outras grandes reportagens da revista Realidade, no estande da Companhia das Letras —que edita o livro em sua tradicional coleção de jornalismo literário.

Ainda no sábado, às 19h, é a vez da repórter especial Patrícia Campos Mello —que fez o posfácio do livro de Ribeiro —mediar uma conversa entre o escritor Marcelo Rubens Paiva, autor de "Feliz Ano Velho", e o historiador Luiz Felipe de Alencastro, que lança "Despotismo Tropical".

O volume é uma coletânea de crônicas escritas em pseudônimo enquanto o autor morava na França, traduzidas pela primeira vez ao português.

Os textos giram em torno da ditadura que vigorava naqueles anos 1970, oferecendo uma análise livre e distanciada daquele momento político. A conversa com Paiva, filho de um deputado que foi desaparecido durante aquele período, vai abordar os 60 anos do golpe militar e as perspectivas para a democracia no Brasil.

O domingo, dia 7, começa às 10h com a colunista Vera Iaconelli, autora do "Manifesto Antimaternalista", conversando com a também psicóloga Geni Núñez sobre diferentes modelos de família.

E às 12h, a jornalista Gabriela Mayer, crítica literária e apresentadora do Café da Manhã, vai mediar uma homenagem à japonesa Leiko Gotoda com as também tradutoras Rita Kohl e Luara França.

a folha na feira do livro

SÁBADO, 29

11h45, no Palco da Praça

Tati Bernardi medeia conversa com Christian Dunker e Natalia Timerman

12h, no Auditório Armando Nogueira

Camila Rocha entrevista Rui Tavares e Sergio Fausto

DOMINGO, 30

10h, no Palco da Praça

Marcelo Viana lança seu livro "Histórias da Matemática"

13h30, no Palco da Praça

Iara Biderman conversa com Odorico Leal

15h, no Palco da Praça

Isabelle Moreira Lima entrevista a chef Rita Lobo

SEGUNDA, 1º

15h, no Palco da Praça

Bianca Santana medeia conversa com Edneia Gonçalves e Eugênio Lima

TERÇA, 2

19h30, no Palco da Praça

Sérgio Rodrigues lança seu livro infantil "ABCXYZ"

SÁBADO, 6

10h, no Palco da Praça

Anna Virginia Balloussier entrevista Camila Fabbri

16h, no estande da Companhia das Letras

José Hamilton Ribeiro lança nova edição de "O Gosto da Guerra"

19h, no Palco da Praça

Patrícia Campos Mello medeia conversa com Marcelo Rubens Paiva e Luiz Felipe de Alencastro

DOMINGO, 7

10h, no Palco da Praça

Vera Iaconelli conversa com Geni Núñez

12h, no Auditório Armando Nogueira

Gabriela Mayer medeia conversa com Rita Kohl e Luara França