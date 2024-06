Galvão Bueno no Roda Viva: o que ver na TV e no streaming nesta segunda

São Paulo

Aos 73 e em meio a negociações de mais uma renovação de contrato com a Globo, Galvão Bueno nem pensa em se aposentar. Em breve, ele estará à frente de competição para revelar um novo narrador para o mercado brasileiro —o primeiro dos planos da Globo para manter o ex-titular na área de entretenimento da emissora. Para debater a nova fase de sua carreira e relembrar momentos importantes, nesta segunda o narrador será o entrevistado do Roda Viva, na TV Cultura.

Galvão Bueno estará pela primeira vez no centro do Roda Viva - Nadja Kouchi 1º.jul.2024/Cultur

Diane von Furstenberg: Mulher no Comando

Disney+, 16 anos

Há 50 anos, Diane von Furstenberg transformou o guardaroupa feminino ao criar o vestido envelope, uma peça única que envolve qualquer corpo e o torna elegante. O sucesso foi estrondoso e, para Furstenberg, o epítome da independência. O documentário mostra como a filha de uma sobrevivente do Holocausto se tornou um exemplo de resiliência, empreendedorismo e estilo.

Segura Essa Pose

Globoplay, 14 anos

Reality apresenta a cena ballroom do Rio de Janeiro, inspirada no movimento americano criado há 50 anos e que mistura dança, moda, performance e competição. Jovens LGBTQIA+ cariocas constituem famílias, batizadas de "houses" e competem entre si

Juanpis González: O Presidente do Povo

Netflix, 14 anos

Filme colombiano que satiriza a indelével corrupção do estado. Quatro anos depois de um governo de esquerda, Juanpis González, o "presidente do povo", chega ao poder em 2026, mas ele é esnobe e mimado e governa só para si mesmo.

Grandes Mitos: Vikings

Curta!, 19h30, 14 anos

Série documental sobre a mitologia nórdica, que inspirou sucessos como "Thor" e "Game of Thrones". O primeiro episódio mostra a luta do deus Odin contra as ameaças que assolam Asgard e a fúria que Loki desperta em Thor.

Resistência e Reconstrução

TV Globo, 20h30, livre

Uma série dentro do Jornal Nacional sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, com o recomeço do comércio e o retorno do turismo; a volta da produção das fábricas de grande porte ao estímulo do

consumo de produtos gaúchos; o aprendizado com a crise e o aumento do investimento em educação ambiental.

TV Cultura, 22h, livre

O programa recebe pela primeira vez o locutor Galvão Bueno, dono de uma voz marcante e criador de bordões inconfundíveis nas coberturas da Fórmula 1, da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos da TV

Globo por cerca de 40 anos