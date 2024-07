Irlandesa presa no Peru por tráfico e 'Nosso Lar 2': o que ver na TV nesta terça-feira

São Paulo

A minissérie documental "Confissões de uma Mula do Tráfico em Ibiza" conta a história da irlandesa Michaella McCollum, que foi presa com 11 quilos de cocaína na mala no aeroporto de Lima, no Peru, em 2013.

Cartaz da série documental 'Confissões de uma Mula do Tráfico em Ibiza' - Divulgação

Ela tinha 20 anos, ficou dois anos na prisão, lançou um livro sobre a experiência há cinco anos e, em 2021, ganhou o tratamento audiovisual dramatizado.

Netflix, 16 anos

The Good Doctor: o Bom Doutor

Na sétima e última temporada da série, doutor Shaun retorna ao hospital após sua licença paternidade, em que esteve ao lado de Lea. Juntos, os dois se adaptam à nova realidade da chegada do primeiro filho, tentando estabelecer uma rotina para o bebê, enquanto lidam com casos difíceis.

Globoplay, 12 anos

Nosso Lar 2

O médico André Luiz se junta a um grupo de espíritos liderados por Aniceto e vão à Terra tentar salvar vidas que estão prestes a fracassar. Escrito e dirigido por Wagner de Assis, o segundo filme da franquia é baseado no livro "Os Mensageiros", de Chico Xavier.

Disney+, 14 anos

Incoerência

O primeiro cineasta sul-coreano a ganhar um Oscar, Bong Joon Ho, começou a carreira com este curta-metragem. É composto por três episódios em que três homens de meia-idade se comportam mal e descobrem, em um programa de TV, que suas histórias estão interligadas.

Mubi, 16 anos

Provoca

A cientista Sonia Guimarães, primeira mulher negra a obter um doutorado em física no Brasil e dar aulas no prestigiado Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é a entrevistada. Há 40 anos ela estuda tecnologias que hoje transformam a vida das pessoas.

TV Cultura, 22h, livre

Cassino

Ace gerencia um cassino ao lado do melhor amigo, um gângster, e a mulher que ama, uma prostituta de alto nível. Quando os problemas surgem, ele questiona a lealdade daqueles mais próximos dele. Filme de Martin Scorsese com Robert De Niro e Sharon Stone.

Telecine Cult, 23h25, 18 anos