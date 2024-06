Filme com Johnny Massaro sobre rock: o que ver na TV e no streaming neste domingo

São Paulo

O filme "Aumenta que É Rock ‘n’ Roll" retrata o surgimento de "A Maldita", como era conhecida a Rádio Fluminense FM nos anos 1980, quando o Brasil vivia a euforia da redemocratização política.

Cena de 'Aumenta que é Rock 'n' Roll' - Globoplay

Criada pelos jornalistas Luiz Antonio Mello e Samuel Wainer Filho, foi a primeira rádio brasileira dedicada só ao rock e com locução exclusivamente feminina. Estrelado por Johnny Massaro e George Sauma.

Globoplay, 16 anos

O Sabotador

Doze participantes disputam provas que aumentam o prêmio em dinheiro que só um vai ganhar no final. Entre eles, no entanto, há um sabotador secreto contra os esforços do grupo. Para vencer, é preciso derrotar os outros e expor o sabotador. Segunda temporada do reality.

Netflix,12 anos

A Matriarca

Charlotte Rampling interpreta Ruth, uma famosa correspondente de guerra que está aposentada e com problemas com álcool. Seu neto, também autodestrutivo, volta para casa e se surpreende ao ver a avó lá. O encontro será transformador para os dois.

ClaroTV+, 18 anos

BET Awards 2024

Transmissão do prêmio ao vivo direto de Los Angeles, nos Estados Unidos, que vai homenagear o cantor Usher e com participações de Shaboozey, Lauryn Hill & YG Marley. Karol Conká e BK representam o Brasil na categoria de melhor artista internacional.

MTV e Pluto TV, 21h, 12 anos

Kafka

Cem anos depois da morte de Franz Kafka, uma nova minissérie produzida na Alemanha tenta decifrar o enigmático escritor. Retrata a relação conturbada com o pai tirano e com seus amores Felice Bauer, Milena Jesenská e Dora Diamant, todas influências sobre sua escrita.

Arte1, 23h, 16 anos

Canal Livre

O programa recebe o economista Marcos Lisboa para discutir a situação econômica atual, o desequilíbrio fiscal, os ruídos na relação entre o governo e o Banco Central e o impasse entre cortar gastos ou aumentar a arrecadação.

Band, 23h30, livre