Jessica Alba como militar e RuPaul: o que ver na TV e no streaming na sexta-feira

São Paulo

Em "Alerta de Risco", Jessica Alba faz o papel de Parker, uma militar de elite que volta à sua cidade natal para tomar conta do bar do pai depois que ele morre.

Jessica Alba em 'Alerta de Risco', da Netflix - Divulgação

Ela reencontra o ex-namorado Jesse, agora xerife, entra em conflito com uma gangue que toca o terror na cidade e, quando descobre uma conspiração, põe todo seu treinamento militar em prática. Filme de ação dirigido por Mouly Surya.

Netflix, 16 anos

Federer: 12 Dias Finais

Documentário sobre a aposentadoria do tenista suíço Roger Federer do cenário profissional. Criado originalmente como vídeo caseiro, tem entrevistas com sua mulher, Mirka, e seus principais rivais, como Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. Dirigido por Asif Kapadia.

Prime Video, 14 anos

Yellowstone One-Fifty

Nesta série documental em quatro episódios, Kevin Costner reflete sobre a beleza e exuberância do Parque Nacional de Yellowstone, um monumento natural que está em três estados no oeste americano e completou 150 anos em 2022.

Paramount+, livre

RuPaul’s Drag Race All Stars

A cantora Anitta integra a equipe de jurados da nova temporada —junto com Connie Britton, Jeremy Scott, Keke Palmer e Stephanie Hsu. O programa vai escolher uma entre oito drags com poderes de "montação" e filantropia, já que o prêmio de US$ 200 mil será destinado à doação.

Paramount+, 14 anos

Invasão a Londres

Líderes mundiais estão reunidos na Inglaterra para o funeral do primeiro-ministro britânico, mas o evento se transforma em uma armadilha. Até que um agente americano aparece para proteger seu presidente. Filme com Gerard Butler.

HBO Extreme, 22h, 14 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

O entrevistado do jornalista e colunista da Folha Mario Sergio Conti é Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda, que conversa sobre "Memórias", livro que acaba de sair, no qual conta sua participação em 70 anos da história nacional.

GloboNews, 23h30, livre