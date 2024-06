Meses antes de ir à Globo, Eliana disse estar feliz no SBT e não ter propostas

São Paulo

Eliana, agora oficialmente anunciada como a nova apresentadora da Globo, conversou com a Folha no final do ano passado sobre o futuro da sua carreira. Já sob boatos sobre uma possível troca, ela não comentou diretamente sobre a ida à concorrente, mas disse que queria continuar buscando voos maiores.

Retrato da apresentadora Eliana Michaelichen - Bruno Santos/Folhapress

"Não houve uma resposta concreta, eu ouvi o que vocês ouviram", ela disse em sua mansão. Se a proposta chegasse, ela aceitaria? "Só posso responder quando acontecer."

"Eu estou no SBT há muitos anos, eu sou muito grata ao Silvio Santos e às pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Eu gosto também de novos desafios, mas eu estou feliz onde eu estou."

Pouco antes da conversa, em agosto, Eliana havia se apresentado com Xuxa e Angélica no palco do Criança Esperança, no que foi a primeira reunião do triunvirato das apresentadoras loiras da TV infantil.