Michael J. Fox, de 'De Volta para o Futuro', toca guitarra com o Coldplay em festival

Principal atração deste sábado (29) do Glastonbury, o mais importante festival de música do Reino Unido, o Coldplay surpreendeu a multidão que acompanhava seu show ao chamar ao palco Michael J. Fox, astro da trilogia "De Volta para o Futuro".

O ator Michael J. Fox em evento em Nova York - ANGELA WEISS/AFP

Eternizado pela série de filmes dos anos 1980, Fox teve na cena em que canta e toca "Johnny B. Goode" na guitarra, no primeiro deles, uma das mais memoráveis de sua carreira. Ao lado do grupo inglês, ele empunhou o instrumento novamente, para acompanhar o vocalista Chris Martin em "Humankind" e "Fix You", do repertório da banda.

"Com seu riff de Chuck Berry e o jeito como socou Biff, senhoras e senhores, por favor deem as boas vindas a Michael J. Fox", anunciou Martin, em referência ao vilão dos filmes. "O principal motivo de estarmos numa banda é 'De Volta para o Futuro', então obrigado, Michael, o nosso herói."

Fox tornou público um diagnóstico de doença de Parkinson em 1991, que o afastou do cinema e da televisão, mas não o impediu de continuar trabalhando, anos mais tarde, e sendo uma figura relevante em Hollywood. Seu trabalho junto à Fundação Michael J. Fox, que pesquisa e tenta conscientizar as pessoas quanto à doença, é mundialmente reconhecido.